Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezinde akşam yemeği yiyen İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, daha sonra el ele sinemaya gitti.

Büyükak, gazetecilerin "Mayıs geldi, düğün ne zaman?" sorusuna, "Mayıs ayında demiştim. Düğün belki yarın belki yarından da yakın" diyerek, yine tam tarih vermekten sakındı.