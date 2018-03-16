Cadde'nin haberine göre, Kuruçeşme'de yalnız başına yürüyüş yapan İbrahim Büyükak, "Tek başıma kahvaltı yaptım. Hazır yapmışken spor yapmak istedim. Gazeteciler vardır diye Bebek tarafına gitmedim, burada da varmış" sözleriyle muhabirlere takıldı.

Nurdan Beşen'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Büyükak, düğün tarihinin ve yerinin belli olmadığını söyledi.



Aslıhan Doğan'la dünya evine giren Arda Turan'ın nikah töreninden haberi olmadığını dile getiren Büyükak, "Aile arasında olmuş. Aileden biri değilim, dolayısıyla mutluluklar diliyorum" diyerek, milli futbolcuya ince bir gönderme yaptı.



"ESER'İN EVLENMESİ TEMMUZDA KAR YAĞMASI GİBİ"

Berfu Yıldız'la yeni bir ilişkiye başlayan arkadaşı Eser Yenerler'i diline dolayan Büyükak, "Eser sizden önce evlenmesin" yorumuna, "Yok evlenmez. Eser'in evlenmesi temmuzda kar yağması gibi bir durum olur. Olağandışı bir durum" şeklinde konuştu.