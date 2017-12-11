İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, bu sabah hayata gözlerini yumdu. 2013 yılından bu yana İTO başkanlığı görevini yürüten Çağlar, 57 yaşındaydı. AKP’nin de kurucu kadrosunda yer alan Çağlar dün gece vefat etmeden çok kısa bir süre önce şu tweet’i paylaştı:

— İbrahim Çağlar (@ibrahimcaglar1) December 10, 2017

İşte İbrahim Çağlar'ın biyografisi...

İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?

1960 yılında İstanbul, Erenköy’de doğan İbrahim Çağlar, baba tarafından aslen Konya-Kadınhanlı’dır.

Kökleri müteşebbis bir aileye dayanan Çağlar’ın anne tarafından dedesi Hasan Şevki Efendi Cumhuriyet öncesi II. Abdülhamid Han döneminde Hazine-i Humayun'da görev yapmıştır. (Çağların tesbih merakı ve kolleksiyonu kendisine dedesinden yadigar kalmıştır) Cumhuriyet sonrası ise genç Türkiye’nin ilk milli kolonya fabrikasını kurmuştur.

Çağlar’ın baba tarafından dedesi Sıtkı Çağlar ise, ticarete konu olabilecek her ürünün ticaretini yapar, özellikle Konya’dan diğer şehirlere giderek mal değiş tokuşu ile ticaret hayatını devam ettirirken, 1950’li yıllarda İtalyanlardan aldığı teknoloji ile İstanbul, Topkapı’da iplik fabrikası kurar. Sıtkı Bey aynı zamanda, Hacı Sabancı'nın Adana’da kuracağı fabrikaya da danışmanlık hizmeti verir. Bu vizyonla da oğlu Cenap Çağlar’ı (İbrahim Çağlar'ın babası) Avusturya Lisesinde okutur. Cenap Çağlar da okul sonrasında iplik ticareti ve müteahhitlikle ilgilenir.

Ticaretle yoğrulan bir ailede yetişen İbrahim Çağlar 7 yaşından itibaren yazları kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışmaya başladı. İlkokuldan sonra Güneş Kolejinde eğitim gören Çağlar, lisede gönlünde yatan aslanın peşinden giderek Ticaret Lisesi’ne kayıt oldu. 1977 yılında liseden mezun olan Çağlar ilk şirketi olan Nurtop A.Ş.’yi müteakiben kurmuş ve iş hayatına atılmıştır.

18 yaşında başladığı ticaret hayatını bugün tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla devam ettiren Çağlar, aynı zamanda sosyal hayatta, çeşitli vakıflarda aldığı görevlerle de ön plana çıkmıştır.

Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

İstanbul Ticaret Odası’nda 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında ise İTO Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan yardımcılığı görevine Ağustos 2013 tarihinde seçilen Çağlar, 29.Mayıs.2013 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Çağlar, aynı zamanda 2012 yılından itibaren Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanıdır.

Yoğun iş hayatı, sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflardaki görevlerinden arda kalan zamanlarda ise atıcılık, yüzme ve tenis sporları ile ilgilenmektedir.

İbrahim Çağlar evli ve 2 çocuk babasıdır.

İBRAHİM ÇAĞLAR'IN ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

- TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkan Yardımcısı / 2013 -

- İTO (İstanbul Ticaret Odası) Yönetim Kurulu Başkanı / 2013 -

- İTO (İstanbul Ticaret Üniversitesi) Mütevelli Heyet Başkanı / 2013 -

- AK Parti Kurucu Üyeliği / 2001 -

- İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Başkanı / Mart 2009 - 2013

- İTO (İstanbul Ticaret Odası) Başkan Yardımcısı / Eylül 2004 - Mart 2009

- TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi / Eylül 2004 - Mart 2010

- ENVERDER(Enerji Verimliliği Derneği) Genel Başkanı / 2012 -

- DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi / 2006 - 2012

- TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Yönetim Kurulu Üyesi / Eylül 2004 - 2010

- MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Üyesi / 1990 -

- TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Eğitim ve Kültür Vakfı YK Üyesi / 2008

- TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi / 2009

- Darülaceze Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi / 2009

- İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi/ 2003 - 2006

- Marmara Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi / 2012

İbrahim Çağlar

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