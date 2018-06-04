Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapıyan açıklamaya göre, Koper kentinde organize edilen kupada milliler, Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz, Demet Mutlu ve İlayda Şahin'den oluşan kadrosuyla mücadele etti.

Müsabakalar sonunda halka aletinde İbrahim Çolak, başarılı bir performans sergileyerek, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu arada İspanya'da düzenlenen 34. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası da sona erdi.

Şampiyonada Zeynep Kırlı ve Nida Aydınoğlu ile mücadele eden Türkiye, kürsüde yer alamadı.