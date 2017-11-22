İbrahim Erkal’a hatıra albümü

HT Magazin’de yer alan habere göre, ‘Bi Dünya’ isimli albümün lansmanına Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Gökhan Güney ve Murat Kurşun’un da aralarında olduğu ünlü isimler katıldı.

Hancı, “İbrahim Abim albümün müzik direktörlüğünü üstlenmişti. Son eserleri bu albümde yer aldı. İnşallah onun bestelediği son şarkıları sevenlerine ulaştırabiliriz” diye konuştu.



ibrahim erkal

Murat Kurşun

Cengiz Kurtoğlu

Emre Hancı