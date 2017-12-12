İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre; yaşadığı rahatsızlık sonrası arkadaşlarının ısrarı üzerine kontrol amaçlı hastaneye giden Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi. Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?
İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon, Of’da 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’dır. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı. 12 yaşından beri İstanbul’da yaşamaktadır. İlkokuldan mezun olduktan sonra okumadı. Ticaret ile uğraştı. Organizasyon, petrol ve inşaat işleri yaptı. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olur.
Kendi ifadesiyle ilkokul 4. sınıfa kadar okuma yazma öğrenememiş olan İbrahim Hacıosmanoğlu, Akçaabat Sebatspor’da yöneticilik hayatına başladı.
Bir holding sahibi olmayan ve belirli bir sektörde sürekli iş yapmayan Hacıosmanoğlu kendi deyimiyle büyük bir servete sahip değil.
2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, 2008 yılında Trabzonspor Başkanlığına aday oldu, ancak seçilemedi.
27 Şubat 2012 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı TFF seçimlerinde aday oldu.
İbrahim Hacıosmanoğlu, 1999 yılından beri Hatice Hacıosmanoğlu evlidir. Efe ile Eren adında oğlu ve Ela adında bir kızı vardır.
26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimde tekrar Trabzonspor Başkanlığına aday oldu ve seçildi.
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