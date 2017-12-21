Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TGRT Haber'de canlı yayın konuğu oldu. Kalın gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, Trump'ın Kudüs kararına ilişkin, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan eden Trump'ın kararı gayri hukukidir.Filistin'deki çözüm sürecini olumsuz etkileyecektir.Ortadoğu'daki barışı da olumsuz etkiler" dedi.

Kalın, "İsrail'in yapması gereken işgal politikasına son vermeli. Vazgeçmedikçe orta doğu sorunları çoğalacaktır. Diplomosi tarihinde görülmemiş bir nobranlıkla ülkeleri tehdit ediyor" diye konutu.

Kalın sözlerini şöyle sürdürü:

"BM kararı red ederse Türkiye diplomatik olarak başarılması güç bir şeyi yapacak. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 132. BM'de evet çıkarsa kararın hukuksuzluğu onaylanacak. Hamas, Yahudilerle bir dertlerinin olmadığını, İsrail'in işgal politikasına karşı olduklarını ifade etti."

ibrahim kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü