İbrahim Kalın'dan 'çözüm süreci' açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yok. PKK'yla mücadele devam edecek. Geçmişin inkar ve asimilasyon politikası ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik dün Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlamış ve seçimden sonra yeni bir çözüm sürecinin gündeme gelebileceğini söylemişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER