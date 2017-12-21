İHA’nın haberine göre, Çırağan Sarayı'nda 11 yıl önce görkemli bir düğün ile evlenen Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek, geçtiğimiz yıl Ekim ayında İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı.

Demet Şener bugün görülen duruşmaya da gelirken, İbrahim Kutluay ise yine duruşmaya katılmadı.

Gizli görülen ve yaklaşık 2 saat süren duruşmada tarafların tanıkları dinlendi. Mahkeme davanın sözlü tahkikat aşamasının bittiğini ve 19 Ocak'ta karar vereceğini belirterek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile birlikte adliyeden ayrılan Demet Şener, "Karar 19 Ocak'ta çıkacak. Anlaşma yok, hayırlısı olsun" dedi.