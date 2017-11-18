İbrahim Kutluay'ın neşesi yerinde!

Cadde’nin haberine göre, yakın arkadaşları ile buluşmaya geldiğini söyleyen İbrahim Kutluay, erken geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



Neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkati çeken Kutluay, muhabirlerle bir süre muhabbet ettikten sonra arkadaşlarının yanında uğradı.

İbrahim Kutluay