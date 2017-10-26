İbrahim Tatlıses acı haberi böyle duyurdu

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve fotoğrafta birlikte göründüğü arkadaşlarına çağrıda bulunarak onlara ulaşmak istediğini söylemişti.



Bu çağrısından birkaç hafta sonra amacına ulaşan İbrahim Tatlıses, ne yazık ki acı haber aldı. Arkadaşının vefat haberini veren Tatlıses, hesabından şu satırları paylaştı: “Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı paylaşmıştım, eski arkadaşlarımı çok özlediğimi, buluşmak istediğimi yazmıştım. Paylaşımdan sonra arkamda duran arkadaşım NESİH KARATAŞ rahatsız olduğunu öğrendim, tam birbirimizle buluşucakken Nesih kardeşimi kaybettik. ALLAH mekanını cennet etsin, diğer arkadaşlarıma da uzun ömürler versin inşallah…”

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