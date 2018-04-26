Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre, yıllardır şarkı söylemeyen ve stüdyolardan uzakta olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz ay Hatay'a giden sanatçı kafilesine katılmış ve uçakta türkü söylemişti.



Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiklere moral veren Tatlıses, şimdi de kahraman askerlerimiz için Afrin Türküsü'nü seslendirdi. Müziğe yakın ilgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı türküde Tatlıses'e Sibel Can eşlik etti.

İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" demişti.

Tatlıses'in yedi yıl aradan sonra ilk kez stüdyoya girdiği Afrin Türküsü'ne geçtiğimiz günlerde bir de klip çekildi. Ünlü sanatçılar, parçanın klibi için birlikte kamera karşısına geçti.