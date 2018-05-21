Daha önceki seçimlerde Şanlıurfa'dan 3 kez aday adayı olan Tatlıses, 4. kez şansını İzmir'den aday adayı olarak denemişti. Ancak İbrahim Tatlıses bir kez daha umduğunu bulamadı ve aday gösterilmedi.

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