İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:



"Her gün okuduğum, haberlerde izlediğim çocuklara uygulanan tecavüzden ve şiddetten dolayı insanlığımdan soğudum. Bu gidişle bu hainlere soyağacı lazım değil, darağacı lazım..."

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