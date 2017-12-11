HT Magazin’de yer alan habere göre, yaklaşık 2 saat süren sahne performansıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı, dinleyicilerine “Şimdi size bir İbrahim Tatlıses şarkısı okuyacağım” diye seslendikten sonra İmparator’u görüntülü aradı.

Kendisine “En kısa zamanda İzmir’e gelip seninle okey oynayacağım” diyen Kurtoğlu’na “Bekliyorum” yanıtını veren Tatlıses, sevenlerineyse telefondan “Sizi çok seviyorum” diye seslendi.



Cengiz Kurtoğlu

ibrahim tatlıses