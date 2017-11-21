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"Işıl Çıtak ile Cem Çıtak'ın evliliği Dilan Çıtak'ın doğumundan sonradır. Olay müvekkilimin annesinin genç ve tecrübesiz oluşu, davalı Tatlıses'in kamuoyuna mal olmuş ünlü bir kişi olması sebebiyle bugüne kadar yasal zemine taşınamamış, daha sonrasında ise zaman aşımı engelinden dolayı dava açılamamıştır."