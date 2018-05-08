Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, ünlü türkücü böylece hayatının ilk single’ına imza atmış oldu. AK Parti’den İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi.

Türkücü, “Yaylalar”ın üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı.

Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerle bu türküyü seslendiren Tatlıses, “Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi.

İbrahim Tatlıses, yakında albüm için de stüdyoya gireceğini söyledi.