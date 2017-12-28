Hürriyet’in haberine göre, önceki akşam Seyrantepe’de görüntülenen ünlü türkücü, sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine Magazin D kameralarına, “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun. Allah’tan ümit kesilmez. Beni mağaradan çıkarıp saraya oturttu. Uçak verdi, villa verdi. Onlar güzeldi de bu başıma gelen mi kötü? Allah’tan gelene boynum kıldan ince.” dedi.

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