HAPİS, PARAYA ÇEVRİLDİ



Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, sanık Eylem Toraman’ı avukatının temsil ettiği, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, şikâyetçi Ayşe T. ve avukatı hazır bulundu.



Eylem Toraman’a, hakaret ve tehdit suçundan toplam 7 ay 27 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı 8 bin 110 TL para cezasına çevirdi.



5 TAKSİTTE ÖDEYECEK



Boşanma aşamasındayken, adliye çalışanı Ayşe T.’nin yanına gidip adliyedeki diğer kadınlara “Yerinizde olsam o kadına güvenmem, kocalarınıza sahip çıkın” diyen Eylem Toraman, cezayı 5 taksitte ödeyecek.

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