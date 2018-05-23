Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüp, geçen sezon göreve gelen ve takımın Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşma sağlamıştı.

Ankara'da kulüp başkan vekili Hasan Kartal ile bir araya gelen Üzülmez, bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'un Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda takımımızın başında başarılı bir performans sergileyen İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek ekibimizin başında olacak. Yeni sözleşmenin hocamıza, ekibine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.