İbrahim Üzülmez şampiyonluk hedefliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, hedefinin sezon sonunda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Ligde 22 puanla dördüncü sırada yer alan Karadeniz ekibinde, Üzülmez, kalan bölümde 63 puanlık bir pasta olduğunu, şampiyonluk yarışında takıma güven duyulması gerektiğini bildirdi.

İbrahim Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk maçla son maç arasında fiziksel ve taktiksel anlamda çok büyük farklar olduğunu belirtti.

Takımda bazı şeyleri değiştirmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Üzülmez, oyuncuları mental olarak değiştirmeye çalıştıklarını, fiziksel ve mental açıdan doğruları yaptıklarında takımın da en iyisini ortaya koyacağını anlattı.

Başlangıçlar kadar bitirişlerin de çok daha önemli olduğuna değinen Üzülmez, şunları kaydetti:

"İyi bitireceğimize inanıyorum. Oyuncu grubuna ve kendimize inanıyoruz. Adanaspor deplasmanında ve Samsunspor ile sahamızda oynadığımız maçlardaki bireysel hatalar 5 puana mal oldu. Her şeye rağmen kaybedilmiş çok fazla bir şey yok. İlk yarıda oynayacağımız 4 maç ve ikinci yarıda 17 maçımız var. Lig genelinde ortada 63 puanlık bir pasta var. Bu pastadan biz de en iyisini alacağız. Bu takımdan kimsenin endişesi olmasın. Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da hepimiz, oyuncularımız olayın farkında."

"BU TAKIM İSTEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞACAKTIR"

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'den düştüğü kadro ile 1. Lig'de yoluna devam etmesi nedeniyle spor kamuoyunda oluşan "Bu takım rahat çıkar." şeklindeki görüşün yanlış olduğunu vurgulayan Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

"Siz mücadele etmezseniz, siz istemez, üretemezseniz sizi kim Süper Lig'e çıkartır. Kolay değil. Oyuncularım da yeni yeni bazı şeylerin farkına varmaya başladı. Ligin ilk yarısında kalan 4 haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu takım istediği hedeflere ulaşacaktır."

"YILMAK YOK"

Ligde çok sürpriz sonuçların ortaya çıktığına dikkati çeken İbrahim Üzülmez, şöyle devam etti:

"Kötü sonuçlar yaşamamak için defansif sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Eskişehirspor maçında bunu büyük oranda başardık. Defansif olarak mücadelenin yanında ofansif olarak biraz da top tutmamız gerekiyor. Sezon başında yapılanmada bir iki tane hızlı oyuncuya ihtiyaç vardı. Bunu yapabilirdik. Ligimizde üst sıralarda yer alan takımların Süper Lig tecrübesindeki oyuncularının kritik goller attığını görüyoruz. Ümraniyespor'da Rangelov takımını üst sıralara taşıdı. Bizim de beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular var ama itiraf etmek gerekirse iki üç tanesinden bu performansı henüz alamadık. Yılmak yok. Neler yapabileceğimizi neler başaracağımızı biliyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyorum. Ümraniyespor, Ankaragücü ve Giresunspor iyi bir başarı yakaladı. Hepsini tebrik ediyoruz ama bizim de son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphe etmemesi gerekiyor. Yalnız, taraftarımızın stadımızı biraz doldurması ve destek vermesi gerekiyor."

"BU TAKIMIN BULUNMASI GEREKEN YER SÜPER LİG'DİR"

Artvinli olduğunu hatırlatan İbrahim Üzülmez, Karadeniz insanının mücadeleden yılmayacağına vurgu yaptı.

Bölgeyi iyi tanıdığına dikkati çeken Üzülmez, "Bu kentin, bu bölgenin çocuğuyum. Bu bölgeyi seviyoruz. Bu takımın bulunması gereken yer Süper Lig'dir. Tesisleri ve yapısı ile muazzam bir camia. Oyuncularımız da bu camiaya sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında yapılması planlanan transferlere de değinen Üzülmez, şunları aktardı:

"Kolay değil. Alacağımız oyuncu ile birebir görüşmek istiyorum. Futbolcunun beklentisi nedir? Bizim beklentilerimizi anlatmak gerekiyor. Sadece oyuncu transfer etmek için etmemek gerekiyor. Benim hedefim şampiyonluk. Gelen oyuncu da şampiyonluk beklentisi içerisinde bana katkı sağlayabilecek mi? Önemli olan bu. Oyuncu altı ay buraya tatil edası içerisinde geliyorsa gelmesin zaten. Bu potansiyelde ve karakterde transfer edeceğimiz oyuncular var. Denizlispor maçı sonrasında başkanımızla görüşerek kafamızda belirlediğimiz oyuncularla isim olarak girişim yapacağız."

Denizlispor ile yarın sahalarında zor bir maça çıkacaklarını belirten Üzülmez, üç önemli oyuncunun cezalı olduğunu belirterek, "Saadane, Recep Niyaz ve Samudio cezaları nedeniyle görev yapamayacak. Bu hafta görev alacak arkadaşlar bu takımın içerisinde kendilerinin de olduğunu gösterecektir. Eksiklere rağmen diğer oyuncularımız gereğini yapacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

İbrahim üzülmez

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