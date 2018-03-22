Adaletsiz hakem kararları her geçen gün artarak devam ediyor. Futbolumuzun kalitesini arttırmak için elimizde olağanüstü olanaklar var. Yapılan statlar, iyi futbolcuların transferleri, teknolojinin kullanılması, medyanın büyük desteği gibi her türlü lojistik çalışmalar bir çırpıda çöpe gidiyor...
Sahada ne kadar iyi oynarsanız oynayın, “İdare eden hakem” ortaya çıkıp sonucu belirliyor. Hakemlerin tamamını töhmet altında bırakan “adaletsiz yönetim” futbolumuzu aşağıya çekmeye devam ediyor...
Adalet duygusunun kalmadığı, “kara vicdanın” ortaya çıkması kaotik ortamın yaşanmasında en önemli etken olarak karşımızda... Tüm eleştirilere, yakınmalara, yanlışlara karşın “adaletsiz düdük” karşımızda sırıtıyor... Hiçbir dönem bu sezon olduğu kadar “hakem skandallarına” sahne olmamıştı. Her maç ayrı bir rezillik... Yapılanlara “yanlış, hata” demek iyi niyetini koruyanların umudu olmaktan öteye gitmiyor. Ortada ciddi bir sorun hatta “Sonucu biz belirleriz” küstahlığı söz konusu...
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve gözlemciler “adaletsiz hakem kararlarının” sorumlularıdır...
Aklımıza takılan soruyu sizlerle de paylaşmakta yarar var. Acaba tüm bunlar, bir süredir konuşulan “yabancı hakem gelsin” düşüncesinin altyapısını oluşturmak için mi?
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Süper Lig’de oynadığı güzel ve pozitif futbolla dikkat çeken Kasımpaşa hakemler tarafından ince ince doğranıyor. Hiç abartmadan söylüyorum, gördüğümüz uygulama bir takımın kaderi ile nasıl oynandığını ortaya koyuyor. Hatalar üst üste aynı takıma karşı yapılınca bu işte bir “kötü niyet var” demek haksız yorum olarak algılanmasın. Görünen köy kılavuz istemez. En az 10 karşılaşmada hakemlerin sonuca nasıl etki yaptıkları ortada. Düdüğü istediği gibi çalmak ne kadar doğru? Hakemlik kurumu her geçen gün güven duygusunu yitirir hale geldi. Birçok maçtaki hatalar bir yana, Kasımpaşa’ya karşı yapılan “art niyet” tutumunu gerçekten anlamak istiyoruz.
Avrupa’nın en iyi tesislerini yapmak, altyapı oyuncularına şans vermek, futbolun geleceğine yatırım yapmak, mali tabloları en düzgün kulüp olmak, hiçbir tartışma içine girmeden yalnızca “futbol oynamak” isteyen bir takımdan neden rahatsızlık duyuluyor?
Bilen varsa anlatsın biz de öğrenelim...
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev yapan hakem Bülent Yıldırım taraflı tarafsız herkesin eleştirisine neden oldu.
‘Karşılaşmanın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı’ demek abartı olmaz. Maçın başından sonuna kadar yönetim beceriksizliği, hatta rezaleti vardı. Kart göstermede cimrilik yaptı. İdare edeceğine maçı yönetmeyi düşünse, ikisi Fenerbahçe’den, biri Galatasaray’dan, toplam 3 futbolcu kırmızı kart görmeliydi. Fenerbahçeliler’in “3 penaltımızı vermedi” yakınmaları tüm yorumcular tarafından destek gördü...
Bülent Yıldırım artık hakemliği bırakmalı. Yaşı 45’e gelmiş, reflekslerini yitirmiş, belli ki görme bozukluğu var. Üstelik koşmadan, neredeyse ‘yürüyerek’ maç idare ediyor... Bırakmıyorsa bıraktırılsın. Gençlerin önü açılsın...
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