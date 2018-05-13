İbrahim Yıldız, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

“Kader mi yoksa beceriksizlik mi?” diye soracak olursanız, “Emanete sahip çıkamama” derim. Yıllarca futbolun en renkli kulübü oldu. İsmi duyulmamış birçok genci bulup yurt içinde, yurt dışında forma giydirdi. Yurt dışına pahalı transferler yaptı. Ucuza getirdi, pahalıya sattı. İşini bilen esnaftı. İstanbul takımlarının korkulu rüyasıydı. Yalnız futbolu ile değil, yönetimi, kulüp yapılanması, mali tablosu gıpta ile izlendi. Çağdaş antrenman tesislerini yine ilk yapan kulüptü…
Tüm bunların arkasındaki isim İlhan Cavcav’dı. 40 küsur yıl başkanlık yaptı. Kulübü bir ticari kuruluş gibi şirketleştirdi. Kimseye el açmadı. Borçlanmadı. Kendi yağı ile çarkı döndürdü. Kâra geçti. Para kazandı. Yaşama veda ettiğinde kulübün kasasında milyonlar vardı...
Yerine gelen oğlu Murat Cavcav başta olmak üzere tüm yönetim, İlhan Cavcav’ın emanetini hoyratça harcadılar. Sonunda 30 yıl sonra takım küme düştü… Üstelik adı İlhan Cavcav olan bir sezonda... Yazık oldu. Herkesin ‘İlhan Abi’si, iyi ki bu kara günü görmedi…
Gençlerbirliği maça çıkarken umudunu yitirmiş bir takım gibiydi. Kazanmak bile belki de yetmeyecekti. Kafalarında işi bitirmişlerdi sanki. İlk yarı 10 kişi kalana kadar oyunu kontrol edecek hamleleri yapamadılar. 10 kişi kalınca daha istekli olmaları şaşırtıcıydı…
Kasımpaşa, Avrupa hedefi olan bir takımdı. Ancak Akhisarspor’un Türkiye Kupası’nı almasıyla hesaplar şaştı. Artık prestij maçı olmaktan öteye gitmeyen bir 90 dakika oldu dün oynanan karşılaşma. Yine de her zamanki disiplinli tutum hakimdi. Topa daha çok hakim olmak, kenarları kullanarak sonuca gitmek istediler. Oyunu geniş alanda oynamak en büyük avantajlarıydı. Kenarları iyi kullanan hızlı, atletik oyuncular pozisyon bulmakta zorlanmıyorlardı. Üstelik golcülüğü tartışılmaz Diagne gibi bir oyuncunun olması ciddi bir güç katıyordu…
Kaptan Veysel’den söz etmeden geçmeyelim. Savunmanın her yerinde oynadı. Nerede eksiklik varsa kaptan orayı doldurdu. Sağ bek, sol bek, stoper. Dün de bu kez orta alandaydı Kaptan Veysel. Verilen görevi en biçimde yerine getirdi. Genç oyuncuların örnek alacağı, sembol bir isim oldu Veysel…
Kasımpaşa 3 gol atarken, 2 topu da direkten döndü. Her maçında olduğu gibi pozitif anlayış, futbolun yalnız skor değil seyir zevki de olduğunu gösterdi… Galibiyet sevinci, küme düşen rakiplerinin üzüntüsünün gölgesinde kaldı…
İŞTE GOLCÜ
Diagne, ikinci yarıda takıma katıldı. 11 gol attı. Fırsatçılığı dışında savunmaya da yardım etti. Vuruş tekniği yüksek bir oyuncu olduğunu gösterdi.
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