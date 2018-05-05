M.Başakşehir şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Kaybedilen 2 puan belki de şampiyonluğun yitirilmesine neden olacak. Beklenilmeyen skor dışında iki kırmızı kart dramatik bir sonucun habercisi gibiydi...

Karşılaşma öncesi, 1-1’lik sonucu söylemek büyük bir iddia gibi gelebilirdi. Kendi sahasında kolay kolay puan yitirmeyen M.Başakşehir, dün öne geçmesine karşın bu avantajını kullanamadı. Aslında her şey yolunda giderken, Mossoro’nun kırmızı kartla oyun dışı kalması tüm planları değiştirdi. Rakibine gereksiz faul yapan Mossoro, ikinci sarı kart görerek arkadaşlarını yalnız bıraktı. Yine, oyunun son saniyelerinde hakeme itirazı abartan Arda da kırmızı kart gören bir diğer oyuncu oldu. Her iki oyuncu önümüzdeki hafta Antalya deplasmanında yer almayacaklar. İrfan Can’ın da cezalı olduğu bu maç, M.Başakşehir için zorluk derecesi oldukça zor bir karşılaşma olacak...

Dün akşam oynanan karşılaşmaya 3 önemli hata damga vurdu. Atılan iki golde savunmaların büyük hatası vardı. Volkan’ın yedeği gol, Milli Takım düzeyinde ki bir kaleciye hiç yakışmadı. Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun, Mossoro’ya birinci faulde sarı kartı göstermesi oldukça ağırdı...

Oyunda bu dakikadan sonra dengeler alt üst oldu. Daha iyi top yapan, paslarla rakibini şaşırtan M.Başakşehir bildiğimiz alışılagelmiş performansını sahaya yansıtıyordu. Ne var ki, 10 kişi kalınca işler değişti. DG Sivasspor, iki önemli ismini sahaya sürdü. Kone ve Robinho tecrübeleri ve teknikleri ile oyununa ciddi katkı yaptılar. Robinho teknik becerisinin yanına biraz daha fizik gücünü katabilse, tutulması çok güç bir oyuncu profili çizebilir.

DG Sivasspor aldığı bir puanla Avrupa hedefine adım adım yaklaşıyor. M.Başakşehir ise hikayenin mutlu sonla bitmesi için rakiplerinin özellikle Galatasaray’ın neler yapacağını beklemesi gerekiyor.

M.Başakşehir 10 kişiyle kazanmaya çok yakındı. Dramatik bir gol yediler...