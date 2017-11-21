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Ibrahimovic bu kez 'en iyi' olamadı

İsveç'te son 10 sezondur yılın oyuncusu seçilen Manchester Unitedlı futbolcu Zlatan Ibrahimovic, bu yıl unvanını Krasnodarlı Granqvist'e kaptırdı

21 Kasım 2017 Salı, 15:28:48 | Güncelleme:

İsveç'te yılın oyuncusu ödülünü son 10 sezondur kazanan Zlatan Ibrahimovic, bu yıl unvanını milli takım kaptanı Andreas Granqvist'e kaptırdı.

İsveç Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen 32 yaşındaki Granqvist'in, 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildiği belirtildi.

İtalya'yı saf dışı bırakarak 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsveç Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen savunma oyuncusu, başarılı performansıyla beğeni toplamıştı.

En iyi futbolcu ödülünü toplamda 11, son 10 sezonda ise üst üste kazanan Ibrahimovic ise sakatlığının da etkisiyle bu yıl unvanını kaptırdı. Milli takımdan geçen sezon emekliye ayrılan Manchester Unitedlı yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'ın konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup ettiği geçen hafta sonu oynanan lig maçında bu sezon ilk kez sahaya çıkmıştı.

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