İsveç ile İngiltere 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecekler. Samara Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği İsveç-İngiltere karşılaşması saat TSİ 17.00'de başlayacak. ki ekip arasındaki rekabette oynanan son karşılaşmayı İsveç kazanmıştı. İsveç'in Solna şehrinde oynanan hazırlık maçında ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. İsveç'e, İngiltere karşısında galibiyeti getiren 4 golü de yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic atmıştı. Zlatan, yine bir İngiltere maçı öncesinde gündeme geldi! Kariyerini Los Angeles'ta sürdüren Ibrahimovic, sosyal medya hesabı üzerinden eski İngiliz milli futbolcu David Beckham'a iddiaya girme çağrısında bulundu ve Beckham'dan da yanıt gecikmedi.

Ibrahimovic sosyal medya hesabından "Eğer İngiltere kazanırsa dünyanın neresinde istersen orada sana yemek ısmarlayacağım. Ama eğer İsveç kazanırsa Ikea'dan ne istersem onu alacaksın" ifadelerini kullandı.

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 6, 2018

Beckham ise yanıt olarak "Eğer İsveç kazanırsa Ikea'dan ne istersen alacağım ve Los Angeles'taki evinde neye ihtiyacın varsa. Ama İngiltere kazanırsa İngiltere'ye geleceksin ve İngiltere forması giyip benimle Wembley'de devre arasında balık ve cips yiyeceksin" dedi.