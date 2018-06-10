Bayram öncesinde sektörü değerlendiren Şölen CEO’su Elif Çoban, ikramlık çikolata pazarının geçtiğimiz sene yüzde 6 büyürken, Şölen’in yüzde 10 büyüme elde ettiğini, ikramlık çikolata ve şekerde 2018 yılında toplam yüzde 20 seviyesinde bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Çoban, Türkiye’de 2017 yılında dökme şeker pazarının ise yüzde 14 büyürken Şölen’in yüzde 24 büyüdüğüne dikkat çekerek bu pazarda Şölen’in geçen yıl 2. sıraya yerleştiğini ifade etti.

“İkramlık çikolatada pazar liderliğimizi koruyoruz”

Şölen’in geçtiğimiz sene ikramlık kategorisinde sektörün üstünde bir büyüme elde ettiğini belirten Çoban, “Türkiye’de çikolata pazarına baktığımızda, ikramlık ve hediyelik çikolatada toplam satışların yüzde 77’sinin bayram dönemlerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Sadece hediyelik çikolata özelinde bakarsak, bu satışların yüzde 63’ü bayramlarda gerçekleşiyor. Ramazan Bayramı satışları toplam bayram satışlarının yüzde 57’sini oluşturuyor. Şölen olarak toplam satışlarımızın yüzde 24’ünü ikramlık çikolata ve şeker satışları oluşturuyor. İkramlık çikolatada yüzde 35’lik pazar payıyla liderliğimizi korurken, ikramlık şekerde ise her sene pazar payımızı büyütüyoruz” dedi.

“İç Anadolu ve Marmara çikolata, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ise şeker tüketiyor”

Bayramlardaki çikolata ve şeker tüketiminde alışkanlıkların değiştiğine dikkati çeken Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 5 yıldır ikramlık çikolatadan hediyelik çikolataya doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bu trend 2017 yılında da değişmedi. Hediyelik çikolatada ağırlıklı olarak madlen ve çeşnili dolgulu çikolatalar tercih ediliyor. Artık sadece bayramda değil, özel günlerde de insanlar birbirine çikolata hediye ediyor. Özel günlerde hediye olarak özellikle dolgulu çikolata satılıyor. Daha çok kadınlar tarafından tercih edilen bitter çikolatanın da tüketimi gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de bayramlarda hane başına düşen ambalajlı ve açık çikolata miktarı 1.5 kg, şeker miktarı ise 2.2 kg. Bölgelere baktığımızda ise ikramlık çikolatada en fazla tüketim, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nden geliyor. İkramlık şekerde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başı çekiyor.”