Uzmanlar soruyor: İçecekle beraber pipet istediğinize emin misiniz?

Daily Mail'de yer alan habere göre; uzmanlar, bir şeyler içerken pipet kullanmanın birtakım riskleri de beraberinde getirdiğini söylüyor. Birçok insan, pipet kullandığında dişlerini koruduğunu sanıyor ama aslında pipet, yaşlanma, diş çürümesi, gaz ve şişkinliği hızlandırabiliyor.

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Milyonlarca insan, diş minesini korumak, lekelenmeyi önlemek veya restoranlarda bardaklardaki mikrop ve bakterilere maruz kalmamak için içeceklerinin yanında pipet de istiyor.

Onlarca yıl geriye uzanan çalışmalar, pipetle içilen içeceklerin dişlerde boşluk ve çürüme riskini azalttığını gösterse de uzmanlar bunun bir efsane olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Pipet kullanan kişilerin ağız kenarlarında, tıpkı sigara içenlerde olduğu gibi kırışıklıklar meydana gelebilir. Dişlerin lekelenmesini önlemez, pek çok insan pipet kullandığında dişlerinde lekelenme olmayacağını düşünse de pipet bu riski ortadan kaldıramıyor. Pipet, ön dişleri baypas etse de arka dişler, leke oluşturabilecek içeceklerden kaçamıyor.

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İçecekleri pipetle içmek diş çürümesine dahi neden olabilir. ABD'de Kozmetik Diş Hekimliği Merkezi'nden Dr. Paul Sussman, içecekleri bir pipetle içmenin dişlerde boşluk riskini azaltmadığını ekledi.

İçecekler yine de dişle temas ediyor. Ayrıca içecekleri pipetle içmek vücutta şişkinlik ve gaza neden oluyor. Pipetle içeriye çektiğiniz hava mide kramplarıyla bile sonuçlanabiliyor. Şişkinlik, geğirme, gaz ve karın ağrısına neden olabiliyor.

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