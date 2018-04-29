İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
AA'nın aktardığına göre; Bakan Soylu, bir gazetecinin, "1 Mayıs'ın güvenlik riski var mı? Mesela Adana'da bu sabah DEAŞ elemanları gözaltına alınmış bir evde. 1 Mayıs’ı sabote etmeye çalıştıkları iddiasıyla baskın düzenlenmiş." sorusu üzerine, şunları söyledi:
"Türkiye, kritik her döneme girdiğinde sabote edilmeye çalışılan bir ülkedir. Biz geçen sene 700 civarında eylemi engelledik. Yine bu yıl da çok eylem engellendi. En son İzmir'de DEAŞ'lı üst düzey bir sözde emir ve onun arkadaşları gözaltına alındı. PYD, PKK konusundaki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Elbette ki canını acıttığımız terör örgütleri bunun karşılığını alabilmek için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Biz de bunun üzerine bir çaba sarf ediyoruz. Bunun milletimiz tarafından bilinmesini isteriz."
Polis, İstihbarat ve Jandarma Teşkilatlarının iç güvenliğin tesisi için ciddi bir gayret sarf ettiğini vurgulayan Soylu, "24 saat uyumuyorlar istihbarat, terör, asayiş birimlerimiz. Bütün bunları geliştirebilmek için ciddi çabalar ortaya koyuyoruz." diye konuştu.
"1 MAYIS'IN ŞENLİK İÇERİSİNDE GEÇMESİNİ İSTİYORUZ"
Soylu, 1 Mayıs'la ilgili yaklaşık 20-25 gün önce DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerinin kendisini ziyaret ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Ortak bir anlayışla birlikte Maltepe Meydanı'nda yapacaklar, TÜRK-İŞ Başkanı ile Hatay konusunda mutabakat sağlandı. HAK-İŞ Adana'da yapıyor. 51 büyük etkinlik meydana gelecek Türkiye'de, şu ana kadar bizim iznini verdiğimiz, takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz. Bunun tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. 1 Mayıs'ın şenlik içerisinde geçmesini istiyoruz, bir bayram havasında geçmesini istiyoruz. Tüm sendikalarımızın aynı anlayış içerisinde, tüm çalışanlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin aynı anlayış içerisinde olmasını istiyoruz. Bu konuda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla sürekli temas halindeyiz, aynı zamanda Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza da bilgilerin tamamını anı anına aktarıyoruz. Ben Nevruz nasıl geçmişse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl şenlik içerisinde yaşanmışsa 1 Mayıs'ın da..."
Tüm sendikalarda aynı sorumluluğu ve heyecanı gördüğünü aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütleri bunu istismar, sabote etmek isteyebilir mi? Etmek isteyebilir, biz ona müsaade etmeyiz Allah'ın izniyle. Milletimizin 1 Mayıs'ı en iyi şekilde geçirebilmesi hususunda bütün güvenlik tedbirlerini aldık ve sendikalarla açık açık konuştum, 'nasıl biz size hassasiyet gösteriyorsak, sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi arzu ediyorum.' dedim. Onlarda aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Bu konuda hassasiyetlerini de görmenin rahatlığı içerisindeyiz. Karşılıklı emniyet, güvenlik birimlerimizle temas halindeler. Zannediyorum bir problem olmadan 1 Mayıs da aynı anlayış içerisinde geçecektir ve Türkiye emek, çalışma hayatı ile bu bayramını, yine AK Parti'nin işçilerimize bir armağanıdır 1 Mayıs Bayramı, bu bayramı çok güzel bir şekilde kutlayacaktır düşüncesi içerisindeyim."
"KARAR PARTİNİN KARARIDIR"
Bakan Soylu, "Siyasi yol haritanız ne olacak? Milletvekilliği için aday oldunuz mu?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Şöyle genel bir eğilim oluştu, tüm bakan arkadaşlarımın aday olması konusunda partinin bir kararı oluştu. Zannediyorum şu ana kadar bir adaylık başvurusu yapmadım ben, zannediyorum dediğim arkadaşlara gerekli şeyleri verdim, bugün öğleden sonra büyük ihtimalle başvuruyu yapabilirler ama bütün bakan arkadaşlar aday olacaklar. Böyle bir ilke kararı var. Karar, partinin kararıdır."
Yeni bir sisteme gidildiğini anımsatan Soylu, "Bu yeni sistemde her şeyi ilk yaşayacağız. Her şey ilk olacak, onun için burada istişareler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili kurullar nasıl bir değerlendirme yapacak onların şeyidir yani bu ilke kararına bütün bakanlarımızın uyması konusunda bir değerlendirme geldi, bütün bakanlarım da bu ilke kararına uyuyordur diye düşünüyoruz." dedi.
"BU MİLLET LİDERİNİ BULDU"
Yaklaşık 2,5 yıllık görevi süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, güçlerinin yettiği kadar gece gündüz çalıştıklarını, reyin verdiği emaneti layıkı ile yerine getirmenin gayretinde olduklarını söyledi.
Soylu, teşkilattaki herkesle birlikte, büyük gayretle çalışarak arabayı devirmeden buraya kadar getirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Şimdi yepyeni bir dönem açılıyor Türkiye'de. Şimdi asil bir seçim gidiyoruz, bundan öncekilerin her birini bir tarafa bırakacaksınız, 15 yıldır Türkiye'yi hayalinden öte bir noktaya taşıyan bir liderin yol arkadaşlarısınız. Bizim kişiliklerimiz, kimliklerimiz bu dava için önemli olabilir ama bu dava için önemli olan kimlik ve karakter bir kişide vücut bulmuştur o da kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Trabzon işimiz bitmedi, işimiz yeni başlıyor, yolculuğumuz bitmedi, yolculuğumuz yeni başlıyor ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."
Partililere, "Türkiye'nin üzerinde on yıllardan beri duran vesayeti elinin tersiyle itebileceği gücü gösterebilmek için geri adım atmadınız, teslim olmadınız, demokrasiden vazgeçmediniz, bu ülkenin bağımsızlığını birileri gibi koltuk uğruna birilerine peşkeş çekmediniz, bunu sizler sağladınız." diye seslenen Soylu, şöyle devam etti:
"Bu ortaya koyduğunuz büyük mücadelede ve bu partinin ortaya koyduğu büyük mücadele uğruna hayatını heba edenlerin, gençliğini, ömrünü heba edenlerin hepsinin odaklandığını tek bir tarih vardır o da 24 Haziran'dır. Bugüne kadar yaptıklarımız bir noktada silinebilir, 28 Şubat gününe kadar yaptıklarımızı nasıl onlar bir gün sonra bir silgiyle sildikleri gibi. Hiç unutmayınız vesayet aç kurt gibidir, imkan verirseniz sürüyü dağıtır, tarumar eder. Onun için bizim en büyük gücümüz reydir, oydur, sandıktır. Bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, bu ülkede her birimizden onlarca, yüzlerce çıkar ama ülkeler kolay kolay lider bulamaz. Bu millet liderini buldu. İşte bu milletin üzerinde oynanan bütün oyunları bertaraf etmek bizim görevimizdir."
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