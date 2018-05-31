İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçesinde düzenlenen mitingde, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın selamını iletti.
Araklılıların ve Trabzon'un kendilerine her zaman güçlü destek verdiğini belirten Soylu, Trabzon’a yapılan yatırımlara değindi.
AA'nın haberine göre Soylu, sadece Trabzon için değil, Türkiye için de çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Sizin evlatlarınız, sizin vekilleriniz o hainlere karşı mecliste dimdik durdu. Biz Kato’da, Gabar’da o hainlere nefes aldırmayan jandarmamızla, özel harekatımızla, polisimizle yan yana omuz omuza durduysak, bunu sizin verdiğiniz destekle, ilhamla başardık. Oradaki annelerin 12-13 yaşındaki evlatları artık dağa kaçırılmıyor diye bu devlete ettiği ne kadar hayır duası varsa bilesiniz ki bunlarda sizin payınız daha çoktur. Yıllardır bu milletin evlatlarını şehit eden o PKK terör örgütünün ümüğünü sıktıysak, o FETÖ’cü hainlerin inlerine girdiysek, uyuşturucu satıcılarının okul önlerinde çocuklarımızı zehirlemek için pusuya yatmış o ölüm tacirlerinin tepesine çöktüysek biz bunu önce Allah’ın inayeti, sonra da şurada bulunan aziz ve asil hemşehrilerimiz sayesinde yaptık.”
"EN KÜÇÜK BİR BOŞLUK BIRAKMIYORUZ"
Yıl başından 21 Mayıs’a kadar 481 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:
“Bunların bir de üst düzey de dedikleri elebaşları var. Bu listeden de bizim evlatlarımız hafta başından beri 4 tane daha aldılar. 2018 itibarıyla toplam 33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Böyle bir şey yoktu, kırmızı listeden en üst terörist listesinden son 6 ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdik. Şaşkına çevirildiler ve yıl başından bugüne kadar sadece orada değil, bu uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya biz de onların canını yakıyoruz. 7 bin 698 tane uyuşturucu satıcısını yıl başından itibaren cezaevine gönderdik, tutukladık. Geçen sene de toplam 22 bin tanesini gönderdik, sayıyı birden cezaevinde 60 bin uyuşturucu satıcısına çıkardık.”
Teröristlere nefes aldırmadıklarına dikkati çeken Soylu, "Ne PKK’sına, ne DHKPC’sine, ne DEAŞ’ına ne FETÖ’cüsüne nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin güvenliği için bekçiler alıyoruz, polis teşkilatımızı, jandarmamızı, sahil güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Hiçbir eksik bırakmıyoruz. Uçaksa uçak, helikopterse helikopter, yeni personelse yeni personel, hiçbir noktada en küçük bir boşluk bırakmıyoruz. “ diye konuştu.
Dün 6 silahlı insansız hava aracının da teslim alındığını dile getiren Soylu, "Bunlar yerli, milli, Türk evlatlarımızın ürettiği. Geçen ay yine 3 Atak helikopter aldık, Atak helikopteri de kendimiz üretiyoruz." dedi.
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