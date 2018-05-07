İçişleri Bakanı Soylu'dan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, açıklamasında, "Müvekkilim İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile ilgili olarak belirli çevrelerden beslenen yalan üzerine kurgulanmış haberler bir süredir periyodik olarak servis edilmektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada iddiaları içeren haberle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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