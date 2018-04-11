İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 5. yıl dönümü dolayısıyla, genel müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda, göç krizinin insani şekilde yönetilebilmesi için bu genel müdürlüğün kurulduğunu söyledi.

Göç konusunda başarısız oldukları tek bir konu bulunduğunu belirten Soylu, bunu da "bazı kafaları bu başarıyla gurur duymaya türlü ikna edememek, bu başarıyı baltalama çalışmaktan, karalamaya çalışmaktan bir türlü alıkoyamamak" olarak ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısındaki konuşmasında, "hükümetin bir terör örgütünü korumaya çalıştığı" imasında bulunduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Havamda olsam çok güzel şeyler söyleyeceğim de... Burada kastettiği adres, nettir. Türkiye'nin eş zamanlı olarak PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ettiği bir dönemde ve ilginçtir, Türkiye PKK ile mücadelesini ne zaman şiddetlendirse, maalesef anamuhalefet, hükümetimizi ve hükümet partisini bir terör örgütüyle yan yana göstermeye çalışan söylemlerle ortaya çıkmaktadır. Burada yapılmak istenen, Türkiye'nin PKK ve aşırı sol örgütlerle mücadelesini sulandırmaktır. Anamuhalefet lideri boşuna uğraşmasın, onun yaptığı hatayı biz yapmayız. Hiçbir terör örgütüyle aynı çizgiye gelmedik bugüne kadar, bugünden sonra da gelmeyiz. Türkiye'nin, hükümetin, partimizin terörün her türlüsüne karşı duruşu nettir, mücadelesi nettir ve hiçbir terör örgütü arasında ayrım yapması da söz konusu değildir.

Gece yarılarına kadar bu konuda nasıl çalıştığımızı, arkadaşlarımızın nasıl hassasiyet gösterdiğini ve acaba bu konuda yabancı terörist savaşçılara ve diğer terör örgütleriyle yabancı terör örgütleriyle meşgul olanlara ve bizle uğraşan terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlara, onlarla iş birliği içerisinde bulunanlara, onları bazen gazeteci sıfatında, bazen sivil toplum örgütü sıfatında ziyaret edip, onlara destek vermeye çalışanlara, onları birtakım eğitimden geçirip, onlara sözde üstünlük sağlamaya çalışanlara yönelik Türkiye'de Göç Genel Müdürlüğümüzün muamelesinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Anamuhalefet partisini terör örgütleri üzerinden seçmece yaparken görmek, ülkemiz adına da siyasetimiz adına da Cumhuriyet Halk Partisi adına da üzüntü vericidir." değerlendirmesinde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, göç meselesini bir siyaset malzemesi olarak kullanmaya çalışan irade hangi karalamayı ortaya koyarsa koysun, vicdanı rehber edinen anlayışlarında en küçük bir sapma olmayacağını kaydetti.

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