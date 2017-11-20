İçişleri Bakanı Soylu: Patronları talimat verdi, terör örgütleri binlerce kilometre öteden el sıkıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Maçka ilçesinde Eren Bülbül'ün ailesinin ziyaretine eşlik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretin ardından aynı alanda halka hitap etti.

"BİZE ELİNİZİ ATMAYIN, ELİNİZİ KIRARIZ"

AA'nın haberine göre; soylu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdikleri sahibiyet dolayısıyla teşekkür ederek, "Bunun sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın Maçka'yı ziyareti için olmadığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kıymetli kardeşimize, sizin Eren'inize, 780 bin kilometrekarenin ve 80 milyonun Eren'ine yapmış olduğu bu ziyaretin aslında önemi bir başka. Bize bir şey hatırlatmaya çalışanlara karşı, binlerce Maçkalı ve binlerce Karadenizli ve 80 milyonun sahip çıktığı Erenine ve sahip çıktığı bu hadiseye karşı bir şey dillendiriyoruz, Cumhurbaşkanımız burada, millet burada, sakın bize elinizi atmayın, elinizi kırarız" diye konuştu.

Bu hesabı hep beraber gördüklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Ne zaman ayağa kalksak bize çelme atmaya çalışıyorlar. Ne zaman bir olaya sevinsek, sevincimizi kursağımızda bırakmaya çalışıyorlar. Ne kadar zenginleşirsek zenginleşelim bizi kendilerine köle yapmaya çalışıyorlar. 27 Nisan'da e-bildiri verdiler, bizi ürkütmeye, korkutmaya, 'siz ne zannediyorsunuz, sizi siz mi yönetiyorsunuz.' diye oylarınıza meydan okumaya çalıştılar ama ilk kez 60 darbesinde, 71 muhtırasında, 80 darbesinde yapılamayanı, hatta 28 Şubat'ta yapılamayanı sizin helal oylarınızla Başbakan ve Cumhurbaşkanı yaptığınız Recep Tayyip Erdoğan, 'sadece milletin ve Allah'ın emrinde eğilirim.' diyerek, neyin nasıl olduğunu herkese gösterdi."

"AZ BİR ZAMAN KALDI, BİR KAŞIK SUDA BOĞACAĞIZ SİZİ"

Soylu, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim'de yaşanan olaylara dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zannettiler ki bu milleti aldatabilirler, zannettiler ki güneşi balçıkla sıvayabilirler, zannettiler ki eski Türkiye'de yaptıkları numaraları bu millete yine anlatabilirler. Eski Türkiye'de olmadığımızı gördüler, millet kendisine sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı ve 17-25 Aralık'ı onların kafasına geçirdi. Ardından 6-7 Ekim olaylarını yaptılar, yine kafamızı karıncalandırmaya ve bizi istikametimizden, hedeflerimizden ayırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Ardından o hain darbeyi, Maçka meydanından 'bu ülkeyi size yedirmeyeceğiz.' diye haykırdığınız o 15 Temmuz'u yapmaya çalıştılar. O Amerika'daki hain uşak, o Pensilvanya'daki hain, o meczup ve o milletin düşmanına bunu yaptırmaya çalıştılar. Hepimiz topyekün karşı çıktık. Zannediyorlar ki PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi bu ülkenin üzerine salarsak, bu ülkenin insanını korkuturuz. Burada liderimizin bize vermiş olduğu güçle söylüyoruz, az bir zaman kaldı, bir kaşık suda boğacağız sizi."

"BİLMENİZİ İSTERİM Kİ İSTİKAMETİMİZ GELECEKTİR"

Şimdi aynı tezgahların ortaya koyulduğunu vurgulayan Soylu, "Biz feraset sahibi milletiz. Daha düne kadar güya Suriye'de Rakka'da DEAŞ'la PKK, PYD, YPG birbirine düşmandı değil mi? Patronları talimat verdi ta binlerce kilometre öteden el sıkıştılar. Ey orada Arapları, Türkleri, Kürtleri her birini birbirine düşürmek için bir büyük oyun oynadılar. Bizim asil milletimiz bu numaraları yutmadı ama şimdi neyin ne olduğu örtü kalktı gerçek ortaya çıktı. Demek ki DEAŞ diye bir şey yok, bu orada hükümranlık kurmaya çalışan ve bu coğrafyada güya bizi bu coğrafyanın işlerine karıştırmak istemeyenlerin oyunları, numaraları ve araçlarıydı" dedi.

"Maçka meydanından sesleniyorum Erenimiz de duysun, Miraç Kadir Özcanımız da duysun, bütün şehitlerimiz de duysun, bilsinler ki Türkiye'nin öyle bir lideri var ki sadece mağdurlara, mazlumlara sahip çıkan bir lider değil, bu coğrafyada bize rağmen kimseye oyun kurdurtmayacak bir lider" diyen Soylu, "Bilmenizi isterim ki istikametimiz gelecektir. İstikametimiz 2023, 2053, 2071'dir. İstikametimiz bütün dünyaya sözünü hüküm olarak ortaya koyan Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu