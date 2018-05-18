İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda askerlerle sahur yaptı.
Bakan Soylu, Yüksekova ilçesindeki ziyaretlerinin ardından helikopterle Şemdinli'deki 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na geldi.
Dua edilmesinin ardından askerlerle sahur yapan Soylu, Mehmetçik, jandarma, güvenlik korucuları ve polisle hep birlikte ramazan ayında bir aile bütünlüğü anlayışı içinde olduklarını söyledi.
Allah'ın bu memlekette ağız tadıyla, birlik ve beraberlik içinde vatandaşlara sahur yapmayı nasip etmesini dileyen Soylu, şöyle devam etti:
"Çok önemli bir dönemden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Tarihler geçer, yıllar geçer, günler geçer. Bu dönemde de bizler 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonrasına biliniz ki hem dünyada uzattığımız el hem çevremizde oluşan terör hattına karşı gösterdiğimiz tavır sebebiyle birçok milletin, birçok insanın duasını alıyoruz. Bu Afrin'de böyle, bu Cerablus'ta böyle, bu Irak'ın kuzeyinde böyle. Kolay değil; eşkıyanın hakim olduğu, eşkıyanın hüküm sürdüğü, teröristin hüküm sürdüğü bir yerde hayatını devam ettirebilmek, orada varlığını devam ettirebilmek, namusuna sahip çıkabilmek, inancına sahip çıkabilmek kolay değildir."
"TARİH YAZIYORSUNUZ"
Soylu, güvenlik güçlerinin sadece sınırların güvenliğini sağlamakla, ülke içinde cereyan edebilecek olumsuzlukları engellemekle kalmadığını, aynı zamanda tarih yazdığını vurguladı.
Güvenlik güçlerinin, ecdada yakışır şekilde, onların bıraktığı gibi bir tarih yazdığını dile getiren Soylu, bugün yaptıklarından ziyade geleceğe bıraktıklarının daha önemli olduğunu belirtti.
Geleceğe çok doğru işler bırakıldığına dikkati çeken Soylu, "Milletimizin güçlü olduğu, devletimizin güçlü olduğu, değerlerimizden, ahlakımızdan bize bırakılan medeniyetin o büyük anlayışından vazgeçmediğimizi hepimiz bir taraftan gerçekleştiriyoruz. Buradayız, Allah'ımıza şükürler olsun. Hiçbirimiz korkmuyoruz. Ölümden korkmuyoruz, ölüme inanıyoruz. Öteki dünyanın ahir olduğuna, esas dünyanın o dünya olduğuna hepimiz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞACAĞIZ, MÜCADELE EDECEĞİZ"
Ramazan ayının maneviyatına değinen Soylu, bugünlerin insanı yılın diğer aylarını da kapsayan bir sorumluluğun içine aldığını kaydetti.
Soylu, ramazanın insanı özüne döndürdüğünü ifade ederek, "Bilesiniz ki bu ülke daha da büyüyecek ama bizim yapmamız gereken; herkesin kendi işini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi ve Allah'a teslimiyettir. Biz Müslümanız. Müslümanın kelime anlamı 'teslim olan' demektir. İşte biz çalışacağız, mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Soylu, karar ve kaderin belirleyicisinin Cenabı Allah olduğu vurgusunu yaptı.
Güvenlik güçlerine teşekkür eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Millet adına teşekkür ediyoruz; komutanlarımıza, burada bulunan korucu arkadaşlarımıza, polislerimize, jandarmamıza. Sizin varlığınız ve sizin gücünüz Türkiye'ye karşı zihninden düşünce geçirenleri, Allah şahit, ürkütüyor ve korkutuyor. Allah milletimizin ayağına taş değdirmesin. Cenabı Allah sizleri muhafaza etsin. Allah bu büyük milletin, aziz milletin, asil milletin ağız tadını bozmasın. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, saygıdeğer Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in, bugün çeşitli vesilelerle konuştuğum arkadaşlarımın, her birinin sizlere sevgileri var, muhabbetleri var."
Soylu'ya ziyaretinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman ile AK Parti il ve ilçe başkanları eşlik etti.
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