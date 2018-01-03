İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 48 bin 305 kişinin tutuklandığını, tutuklu sayısının iki katı kadar da kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İHA'nın aktardığına göre, Soylu, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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