Kübra Par ve Eren Eğilmez'in moderatörlüğünde gerçekleşen, 'Gerçek Fikrin Ne' programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de soruları yanıtladı.

YENİ SİSTEM NE GETİRECEK?

Bakan Soylu, 24 Haziran seçimleri ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, ''Oligarşik bürokrasi ve alacaklılar idaresi bitecek. Bürokratik oligarşi devletin her tarafında var. Benim görev sürem yeni kurulacak hükümete kadar devam eder.'' dedi.

''ERDOĞAN DEVRİMCİ OLARAK ANILACAK''

Soylu, ''Bu ülke ne çektiyse hükümetsizlikten çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan devrimci olarak anılacak'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN STRATEJİSİ

''Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği stratejiye ilişkin, ''Tayyip Erdoğan çok oy almasını gerektiren bir sistem oluşturdu ve yine oluşturduğu ittifak modeli aslında mecliste çok farklı unsurların temsil edilmesini sağladı. Yeni sitemin özü bu durumda yeni bir seçime gitmemektir. Yeni sistem bunun üzerine geliyor. Biz niçin çalışıyoruz? Ben Ramazan ayında gündüz 6-7 konuşma yaptığımı hatırlıyorum. Niçin bunu yapıyoruz, meclisteki çoğunluğu da alabilme adına. Bu seçim bizim için önemli. Hep yeni bir sistem bunun arkasına milletin gücünü de yerleştirdiğimizde Türkiye'yi tutana aşk olsun.'' şeklinde konuştu.

''HDP DİYE BİR SİYASİ PARTİ YOKTUR''

"HDP diye bir siyasi parti yoktur" diyen Bakan Soylu, ''Ben sistemi tanımlıyorum. Pazar günü nasıl bir sonuç bekliyor, Cumhur İttfakı'nın üstün bir farkla galip geleceğine inanıyorum, elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci turda seçileceğine inanıyorum. Türkiye 15 Temmuz'dan geçti. Bir tarafta Kandil'i muhafaza etmek isteyenler, bir tarafta Demirtaş ile iş birliği içerisinde olanlar var. Bir taraftan TİKA'yı, bir taraftan MİT'i hedef alanlar var. Bizim tarafta Türkiye'yi nasıl bağımsızlaştırırım, zenginleştirip ayak bağından kurtarırım var. Bana kimse Demirtaş ziyaretini izah edemez. HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK'nın bir siyasi kolu vardır. Bir tekinin, bir tek milletvekilinin kendi adına özgür iradesi söz konusu değildir, olamaz böyle bir şey. Demirtaş ile verilen mesaj PKK'ya verilmiştir.'' ifadesini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ŞIMARTILMAZ"

Soylu, ''Ben siyasetçiyim. Onlar da çıkıp AK Parti seçmenine çağrıda bulunuyor, ben de CHP seçmenine çağrıda bulunuyorum, siyasetçi ve içişleri bakanı olarak. Terör örgütü şımartılmaz, şımartırsanız önünü alamaz. HDP ile terör arasında doğal kaynak olmadığını kimse söyleyemez. İktidarın karşısında kim varsa Demirel'in hanımını neyle suçladılar. Nazmiye hanım. Ayakkabı davası çıkardılar. Türkiye'de siyaset çok sert çıkar. Biz terörle mücadele ediyoruz. Biz şehir ile dağın arasını kestik. PKK'nın tabanını azalttık. Halkın PKK'ya zoraki açtığı kanalı ortadan kaldırdık. Benim söylememle HDP baraj altına mı düşecek, ben burada ahlaki bir araştırma yapıyorum. Bu yanlış bir şey, bu doğru bir şey değil. Beni her türlü eleştir, Tayyip Erdoğan'ı eleştir ama terör başka bir şey. Biz HDP'ye bu eleştiriyi yeni koymuyoruz ki. 'Çukur kazanların tarihi'ni yazıyorlar. Şehitlerimiz, gazilerimiz, Güney Doğu Ekonomisi ne oldu. 'Bombalı hedefli onur savaşı' diyor ne oldu.'' dedi.

''TÜRKİYE'NİN 3 FAY HATTI VARDIR''

'Türkiye'nin 3 fay hattının olduğunu belirten Soylu, ''Birinci fay hattı dindarlık, ikinci fay hattı Alevilik ve Kürtlük'tür. Tayyip Erdoğan şunu yaptı büyük devrimcidir derken bugün herkes ben dindarım rahatım diyor, iki ben Cemevi'nde bir grup dedelerle birlikteydim. Aleviler kendilerini saklıyorlardı. Alevi'yim diye bir memur, öğretim üyesi söyleyebiliyor mu söylüyor, bugün daha rahat mı evet. Önceden cümle 'ben Kürt'üm ama...' diye başlardı. Erdoğan bunu yıktı. Geldiğimiz nokta neresi, bunu aşmışız Türkiye'de .

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlar gece yarısı sokaklarda dolaşabiliyor. Ne kadar eleştirirseler eleştirsinler Türkiye Demokratiktir. Böyle bir handikapın oluşmasının anlamı yok. Siyaset somut bir şeydir. Biz Türkiye'ye bir öneride buluyoruz. 40 yıldan beri PKK bir baskı kurmuş. Bu işler en zor demokrasi ile yapılır biz meseleleri demokrasi ile çözmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük terör olayları ne zaman gerçekleşti? 92, 95, 96. Ben kırmızı çizgiyi söylüyorum. Buna girmemek lazım. Buna giriyor. Ben de CHP'li seçmene sesleniyorum bu kırmızı çizgidir, bu ülkenizin ve partinizin güvenliğidir. Neden CHP HDP'ye oy versin? Niye aynı anlayışı devam ettirsin? Terör şımartılmaz, terörü şımartıyorlar.'' şeklinde konuştu.

SANDIK TAŞIMA...

Bakan Soylu, ''AK Parti siyasal manipülasyona girse yüzde 70 oy alır. Bir çok spekülasyon sürekli sosyal medyada yayınlanmaya çalışılan hadiseler. Her seçimde aynı plakalı araç ile oy çalındığına yönelik sosyal medya haberleri. Sonra yakaladık onları. 24 saatin 20 saati çalışıyoruz, YSK'ya oradaki bilgiler otomatik olarak aktarılıyor. Türkiye seçim güvenliğini dünyada en iyi yapan ülkedir. Bizim bir tek görevimiz var ve görevimizi hakkıyla yerine getiriyoruz. Seçmenin hür iradesi.'' dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Soylu FETÖ ile mücadele konusunda ise, ''Kandil'den telefonlar gelemeye başladı. Kandil'den telefon açıyorlar oradaki ilçe başkanımıza oradaki arkadaşlarımızı tehdit etmeye çalışıyorlar tehditler işlemez de... Terörün arkasındaki sadece silah taşıdığı adam değildir bir de köyle ilişki kurduğu adam vardır. Bu ilişkinin kurulduğunu biz de anlayamayız." diye konuştu.

FETÖ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BELGE...

FETÖ ile ilgili önemli belgeler olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

''FETÖ'nün hem hava hem de deniz imamı var. Bunların telefonları bizdeydi. Bir telefon daha var onun kiminle ilişkili olduğunu bulamadık. İki sözde imamın o gece Pensilvanya'da FETÖ ile hangi iletişimi kurduğu ortaya çıktı. O geceki telefon ve yazışma trafiği. 'Gerekirse namazı bozdurun çok acil durum var'. Pensilvaya'daki güya namaz kılıyor. Tüm detayları ile birlikte elimizde. Bunu kamuoyu ile de paylaşacağız. Diğer bir kısmı da yayınlanmaya devam edecek.''

KANDİL'E YÖNELİK OPERASYON...

''Kandil burada, Sincar burada. Kandil'i terör örgütü üssü olarak görmeyin. Kurmay harekat, lojistik üssüdür. Bir psikolojik harekat merkezidir. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır, Batman, Hakkari, Şırnak oradaki insanlar rahat edemez. Bu bugün mü ortaya çıktı, hayır. Biz Afrin operasyonu öncesi Kandil operasyonu yapıyorduk. Afrin Harekatı hemen başlayıverdi. Hakkari ve Şırnak sınırlarımız bizim rahat yönetebileceğimiz yerler değildir arazi koşullarından dolayı. O araziyi değiştiremiyoruz, o araziden ön tedbir almaya çalışıyoruz. Kimler nereden Sincar'a gitmiş biz de böyle bilgi yok. Amerika'dan telefon mu gelmiş? Öyle bir boşalma söz konusu değil. Lider kadrosunda kimlerin öldürüldüğünü önümüzdeki günler paylaşırız. Bir istihbaratla bunları toplantı halinde yakaladık. TSK bir operasyon gerçekleştirdi. Kandil meselesi Türkiye için önemlidir.''