Süleyman Soylu yeni hükümette, eski görevine devam eden bakanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklarken Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevine devam edeceğini ilan etti. İşte Süleyman Soylu'nun siyasi yaşamına dair detaylar...
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk İçişleri Bakanı unvanına sahip olan Soylu, 21 Kasım 1969 İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nde başlayan ve ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde sürdürdüğü eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Soylu, siyasi hayatına 1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda adım attı. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'na seçilen Süleyman Soylu, 1999 Yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu. 1999-2002 yılları arası İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Soylu, 6 Ocak 2008 tarihinde Demokrat Partinin Genel Başkanlığına seçildi. Soylu'nun 16 Mayıs 2009'da kendi talebiyle gerçekleşen kongrede Genel Başkanlık görevi sona erdi. 5 Eylül 2012 tarihinde AK Parti'ye katılan Soylu, AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Süleyman Soylu, 15 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi. 7 Haziran ve 1 Kasım Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Trabzon'dan milletvekili seçilen Soylu, 24 Kasım 2015-1 Eylül 2016 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı, ardından İçişleri Bakanı oldu.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI
Soylu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere Millete hizmeti layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
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