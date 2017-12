İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'ya yeni bir yaşam alanı açmaya çalışıyorlar

Bakan Soylu, AK Parti Yomra Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını ileterek, "15 yıldır AK Parti çatısı altında kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çok büyük emekler sarf ettiniz, çok sıkıntılar çektiniz. Bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptınız. Sizler bu gayreti ortaya koydukça ve başarılı oldukça birileri kendi karanlık gayretlerini bu milletin karşısına dikmeye devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Bu ülkeyi teslim almak isteyen iradenin Kurtuluş Savaşı'nda şehit ve gazilerden büyük bir tokat yediğini ama asla vazgeçmediğini belirten Soylu, milletin iradesinin söz konusu olduğu her noktada bu iradenin bir şekilde karşı safta yerini aldığını söyledi.

Soylu, milletin yükselişinin 1960'da durdurulmak istendiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her 10 yılda bir darbelerle durdurmak istediler. Milletin sevdiği insanlara iftiralar attılar ve milletin sesini kısmak istediler. 28 Şubat'ta durdurmak istediler, 2009'da bu partiye kapatma davası açarak durdurmak istediler. Baktılar ki durmuyor, Gezi ile durdurmak istediler, olmadı FETÖ'yü devreye aldılar, 17-25 Aralık'ta onunla durdurmak istediler, yine olmadı. 6-7 Ekim hadiseleriyle durdurmak istediler. Beceremediler. 15 yıldır içeride bir siyasi iklim var. Meltem çıkardılar yetmedi, kasırga çıkardılar yetmedi, sonunda 15 Temmuz'da bu ülkeye, bu ülkenin huzuruna, istikrarına deprem yapmak istediler, yine yetmedi. Allah'ın izniyle bir gecede bunların hepsi savuşturuldu. Türkiye'ye çok net ifade etmek istiyorum, bütün bunları yapmalarının sebebi bu ülkenin aldığı istikamettir. Çok net ifade etmek istiyorum, bu ülkenin demokrasiye olan sadakatidir. Çok net ifade etmek istiyorum, bu ülkenin medeniyetini yeniden dünyada ve bu coğrafyada 'Biz varız' diyen bir haykırışı ortaya koyma iradesidir. Çok net bir şekilde söylüyorum."

"ARKASINDA KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Gezi olaylarını kimin planladığını bildiklerine dikkati çeken Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"17-25 Aralık darbesini binlerce kilometre öteden kimin planladığını ve bu ülkede taşeronlarına, maşalarına nasıl yaptırmak istediklerini net bir şekilde biliyoruz. Biz bu ülkede 6-7 Ekim olaylarında bu ülkeyi karıştırmak isteyenlere, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bölmek isteyenlere ve bu ülkenin ilerlemesini engellemek isteyenlere, kişi başına gelir seviyesinin 11 bin dolar olmasından rahatsız olanlara, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine konsantre olup bu coğrafyada bu ülkeyi lider ülke yapmak isteyenlere karşı bunları kimin gerçekleştirdiğini net bir şekilde biliyoruz. 15 Temmuz darbesini herhalde bir meczubun, bir hainin, tek başına yapabilme iradesinin, karar verme iradesinin olamayacağını bilebilecek kadar aklımız vardır. Her birimizin bir siyasi öngörüsü, her birbirimizin bir tarih bilgisi, her birimizin bir anlayışı söz konusudur. Arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz ve Tayyip Erdoğan'ın varlığı ve bu ülkenin ve milletin her seçimde ortaya koyduğu iradenin varlığı onlara meydan okumaktır, meydan okumaktır ve meydan okumaktır."

"İSTİYORLAR Kİ BİZ TERÖRE KARŞI DİZ ÇÖKELİM"

Bakan Soylu, endişe edilmemesini isteyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar istiyorlar ki biz teröre karşı diz çökelim. Onlar istiyorlar ki bu ülkede yerleştirdikleri ajanlara karşı biz diz çökelim. Onlar istiyorlar ki ihracatımızı artırmayalım, onlar istiyorlar ki çocuklarımızın geleceğini aydınlık yapmayalım. Onlar istiyorlar ki esnaflarımız rahat bir şekilde günlerine başlayıp rahat bir şekilde günlerini bitiremesinler. Onlar istiyorlar ki adım atmakta biz zorlanalım ama o eski Türkiye tablolarındaydı, siyaseti karıştırarak, ekonomiyi karıştırarak, dolar ve avro operasyonları yaparak bu ülkede insanlarının 'Yarın ne olacak?' diye endişe ettiği bir Türkiye tablosuydu. Buradan söylüyorum. Çok net bir şekilde ifade ediyorum Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değildir, bunu yaptırmayız, bunu gerçekleştirtmeyiz, bunun bilinmesini istiyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi bunu bütün dünyaya gösterdiklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu ülke büyük bir ülke olacak, olmaya devam ediyor. Bu ülke zengin bir ülke olacak, olmaya devam ediyor. Bu ülke dünyaya demokrasinin nasıl olduğunu gösterecek, göstermeye devam ediyor ve bu ülke dünyanın 10 büyük devletinden birisi olacak. Türkiye baktılar ki PKK terör örgütünü bitirmekte çok kararlı, ona yeni bir rota çizdiler.

Son yıllarda güney sınırlarımız altında yaşananlara çok dikkat edin. Haberlerde duyduğunuz isimlere çok dikkat edin. Rakka'yı duyuyorsunuz, Münbiç'i duyuyorsunuz, Afrin'i duyuyorsunuz, İdlib'i duyuyorsunuz...Eskiden bunları duyuyor muyduk? Hayır. Peki sizlere şimdi bir soru sormak istiyorum. Kandil nerede? Çok mu uzakta. Türkiye'nin İran ve Irak sınırı tarafında değil mi? Haritayı hep beraber gözümüzün önüne götürelim. Türkiye'nin en alt sağ köşesinde, güneydoğusundaki en dip köşede. Peki demin saydığım yerler nerede, Afrin, Münbiç, Rakka... Güney sınırımızın Akdeniz tarafında. Şimdi hep beraber düşünelim bakalım. Neden buralara PKK sözde komutanlar ile iradeciler atıyor? Neden müttefikimiz dediğimiz Amerika burada Suri̇ye demokrati̇k güçleri̇ di̇ye bir paravan şirket kurup bunun üzerinden PKK'nın şubesi YPG'ye ağır silahlar veriyor. Hani DEAŞ ile savaşılıyordu, nasıl oluyor da PKK ile DEAŞ anlaşıyor?"

"PKK'YA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Soylu, Türkiye'nin içinin neden karıştırıldığını herkesin çok net bir şekilde bildiğini belirtti.

Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"Güya PKK, PYD, YPG DEAŞ'a karşı orada bir mücadele verecek. Hepsinin bir senaryo olduğunu, hepsinin bir tiyatro olduğunu, hepsinin kuklacıların elinde kukla oynamak olduğunu evet Rakka'da, PYD ile PKK ile DEAŞ'ın nasıl bir anlaşma yaparak kuzu kuzu birbirlerini salıverdiklerini görünce bütün dünya anlayıverdi. Ne olacak, milyonlarca kendi topraklarından gönderilen insanlar, ne olacak on binlerce ölen evlat, ölen insan, kim ödeyecek bunun bedelini ve kim ortaya koyacak bu gerçeklerin ne olduğunu? Bu kirli fotoğrafın ifade etmek istiyorum ki bir tek cevabı vardır, Türkiye içinde sonunun geldiğini anladıkları PKK'ya Kandil'den başlayıp, Hatay'a kadar uzanan bir kuşakta yeni bir yaşam ve yerleşim yeri açmaya çalışıyorlar. PKK'ya hayat öpücüğü vermeye çalışıyorlar. Bu planın silah sponsorluğunu yapan ülkenin Suriye ve Irak toprak bütünlüğünü umursadığı falan yoktur. Türkiye'nin Ortadoğu ile bağlantısını kesmek için güney sınırına PKK ile koli bandı çekmek istiyorlar. Güneyimizden PKK ile kuzeyimizden de batımızdan da Amerika'da bulunan o çadır mahkemelerinde zorla tehditle itirafçı yaptıkları kişi eliyle Türkiye'ye fatura kesmeye çalışıyorlar."

Soylu, Amerika'daki çadır mahkemelerinin tezgah kurayım derken çok büyük tezgaha gelmekte olduğunu bildirdi. Soylu, "Bir çete evet, Amerikan halkı ile dünyayı düşmanlaştırmaktadır. Açıkça söylüyorum, bu işlerde harcadıkları zamanlarını, paralarını boşa harcamaktadırlar. Ekonomilerini boşa harcamaktadırlar. PKK da FETÖ de ekonomik ömürlerini tamamlamıştır ve Türkiye'nin karşısında mağduriyete uğramışlardır. Bu milletin iradesiyle uğradılar." dedi.

"AKILLANMADILAR"

Bakan Soylu, artık bunlarla iş tutmanın, beslemenin, bunlara yatırım yapmanın sağlayacağı bir fayda olmadığını vurguladı. Soylu, "Türkiye'yi bunlarla tehdit edip aba altından sopa göstermek Türkiye'yi yolundan döndürecek bir irade asla değildir. Türkiye'yi, köklü bir tarihi, medeniyeti ve zenginliği olan bir ülkeyi böyle bir çetenin aklıyla beraber karşıya almak, ifade etmek istiyorum ki akıl tutulmasının ta kendisidir. FETÖ'nün Türkiye'ye yapılabileceklerinin zirvesini hep beraber 15 Temmuz'da gördük. Onun da akıbeti sabaha varmadan hüsran olmuştur." ifadesini kullandı.

PKK'nın 40 yıldır bu ülkede bir tek çakıl taşı koparamadığına dikkati çeken Soylu, "Şu anda kar kış demeden evlatlarımız dağlarda bunların son kırıntılarını temizlemektedir. Hala akıllanmadılar." dedi.

"Bize 15 Temmuz'u yaptılar. Zannettiler ki süklüm büklüm olacağız." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

"Karşılığını 16 Nisan'da hemen bu millet verdi. Artık siyasi istikrarımızın bozulmayacağı, artık kuvvetli ve güçlü bir irade ortaya koyabileceğimiz yepyeni bir anayasayla sadece bugüne değil, önümüzdeki onlar yıla, önümüzdeki yüzler yıla ait bu milletin, bizden sonra gelecek nesillerin artık bir daha ama bir daha karşı karşıya sıkıntıyla kalmayacağı, yepyeni bir hükümet sistemini... Hemen cevabını verdik. Etrafımızı DEAŞ'la ve birtakım oyunlarla çevirmeye çalıştılar."

Soylu, onların Türkiye'yi tanımadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hatay'ın altında da Kilis'in altında da Antep'in altında da 2 bin 200 kilometrekarede bizim Türk askerlerimiz var, jandarmamız var, polisimiz var, kaymakamımız var, valimiz var ve orada Türk bayrağı var ve irademiz var. Ne adım atarlarsa atsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, artık Anadolu coğrafyası şu iradeli millet sayesinde geri adım atan değil, attıkları her adımın misliyle karşılığını veren bir millettir."

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu yıllardır siyasetin içerisinde. Bizim buralarda güzel bir laf vardır, yalana hiç doğru katmaz. Şimdi yok dışarıda bankalarda hesaplar var. Şimdi dönüyor diyor ki 'Ticari ilişkiler nasıl böyle oluyor?' Be utanmaz adam, be yüzsüz adam, Türkiye'nin bunca meselesi, bunca sıkıntısı, bunca derdi varken 'Acaba ben içeride nasıl bir çelme takabilirim' diye bir anlayış içerisinde olacağına bir kere milli ol ya bir kere milli ol." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Yomra Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, asıl üzücü olan konunun birtakım tezgahları yurt dışında kuranların, yurt içinde de kendilerine ortak bulabilmesi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisinin, FETÖ ile siyasi kar ortağı olduğunu belirten Soylu, "27 Mayıs'ın, siyasetin iftiralarla teslim alınmak istenen o karanlık anlayışı, 1960 darbesinin o karanlık anlayışı, oradaki uydurulmuş bilgiler, belgeler, iftiralar, yapılan o hareketler bugün CHP eliyle yeniden ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Dün siyaseti kasetle kirlettiler, bugün de yalan yanlış dekontlarla kirletmeye çalışıyorlar. Böyle yalan yanlış belgelerle bu ülkede seçilmiş bir başbakan astılar." diye konuştu.

Soylu, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'nun, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hiç inanmadığı halde rahmetli Adnan Menderes'in mezarına gitti ve orada 'Evet biz de bu işlere üzüldük.' dedi. Samimiyetle değil, inanarak değil, sadece göz boyayabilmek için ama dikkat edin milletten ve siyasetten özür dilemediler. Yani bu ortaklığın hem geçmişleriyle bağlantısı vardır hem de bugünle bağlantısı vardır. Hem de bu ortaklığın önümüzde yapılacak CHP'nin şubat kurultayıyla ilgisi vardır. Tabi girdiği her seçimi kaybeden ama genel başkanlığı her nedense asla kaybetmeyen bir genel başkan şubat kurultayında çıkıp ne diyecek? AK Parti ve Tayyip Erdoğan beni her seferinde yendi mi diyecek? Seçim zaferinden konuşacak değil ya. Yalan yanlış da olsa birilerini hedef gösterip o kurultayda bir şekilde vaziyeti idare etmek, vaziyeti kurtarmak lazım."

"BİR KERE BU ÜLKEDEN YANA OL"

Tasvip etmedikleri bir siyaset anlayışı bulunduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Ama bu siyaset anlayışına bu ülke satılmaz, bu vatan satılmaz, siyaset satılmaz. İşte bunu anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum ki hiçbirisi önemli değil. Ne sınırımızın doğusunda kurulan tezgah, ne binlerce kilometre ötedeki çadır mahkemesi, ne de içerideki işbirlikçileri, hiçbirisi önemli değil. Demirden korkan trene binmez. Kılıçdaroğlu yıllardır siyasetin içerisinde. Bizim buralarda güzel bir laf vardır, yalana hiç doğru katmaz. Şimdi yok dışarıda bankalarda hesaplar var. Şimdi dönüyor diyor ki 'Ticari ilişkiler nasıl böyle oluyor?' Be utanmaz adam, be yüzsüz adam, Türkiye'nin bunca meselesi, bunca sıkıntısı, bunca derdi varken 'Acaba ben içeride nasıl bir çelme takabilirim' diye bir anlayış içerisinde olacağına bir kere milli ol ya, bir kere milli ol. Bir kere bu ülkeden yana ol, bir kere bu ülkenin siyasetinden yana ol. Bir kere maşa olma, adam ol, insan ol."

"SEN YILLARDIR İYİ BİLİYORSUN NİYE TANIMIYORSUN?"

"Ama düzenbaz düzenbazlığından vazgeçer mi? Vazgeçmez düzenbaz..." ifadelerini kullanan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin, "Elinde kağıtlar kağıtlarla beraber. Kağıtlar ortaya çıkıyor lafı hemen değiştiriyorlar. O AK Parti ile bağlı zannetti, Türkiye'nin bugünkü geldiği durumu farklı zannetti, onu başka kodlarla ayarladılar zannettiler ki her zaman bu iş tutacak. Her zaman bu işin tutmayacağı apaçık ortada. Ya hadi Amerika Tayyip Erdoğan'ı tanımıyor, Almanya tanımıyor, etraftaki diğer ülkeler tanımıyor. Sen yıllardır iyi biliyorsun niye tanımıyorsun?" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Allah'a ve millete yaslandıklarını, hiçbir korku ve endişelerinin bulunmadığını belirterek, "Türkiye üzerinde oynanan bütün oyunları bizim ülkemiz bertaraf etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir senaryoya boyun eğmeyeceğiz. Onlar hangi tezgahları ortaya koyarlarsa koysunlar biz ülkemizi geliştirmeye, istikrar içerisinde büyütmeye devam ediyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı ihracat verilerine de değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış gösterdi. Bakın turist rakamımız 31 milyona varıyor Allah'ın izniyle. Bu önemli bir rakam. Türkiye'yi geriye döndürmeye çalışanlar, hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanlar, 2023'den, 2053'den, 2071'den uzaklaştırmaya çalışanlara karşı çok önemli rakamlar. İhracat tarihimizdeki kasım ayı rakamı en iyi üçüncü Kasım ayı rakamıdır."

Kongreye, Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda partili katıldı.

Bu arada, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu katılımlarından dolayı Bakan Soylu'ya plaket sundu.

Bakan Soylu, programın ardından partililerle bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi.

