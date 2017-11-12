İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede son 40 yılın en üstün noktasındayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban ile kent merkezinden helikopterle Gürbulak sınırına yakın noktadaki Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığına gelerek, askerlerle kahvaltı yaptı.

Soylu, kahvaltının ardından karakol, sınırdaki çalışmalar, bir süre önce korucu Cemal Kulak’ın şehit olduğu operasyon ve aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Burada başkalarının hayatlarında belki de kitaplarda okuyacağı bilgileri millet ve memleket adına ve bu milletin birliğine beraberliğine kastedenleri durdurmak adına kahramanlıkla gerçekleştiriyorsunuz." dedi.

Terör örgütüne süreç içerisinde büyük zayiat verildiğini belirten Soylu, "Bu önemli zayiatlar hem onların alanlarının daralmasına hem de buralarda yaşama kabiliyetlerinin olmadığını belli ettiğinden dönem dönem buna karşı bir mukabele yapmak isterler fakat şu anda da bir taraftan Besler Dereler'de diğer taraftan Mardin'de ve birçok yerde arkadaşlarımızın operasyonları devam ediyor." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığına göre; Soylu, operasyonlarda Mehmetçiğin, jandarmanın, polisin ve korucuların önemli bir üstünlük sağladığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın şehit ve gazi olması bizi derinden üzüyor. Memleketimize, milletimize ve arkadaşlarımıza olan sorumluluğumuz içimizde büyük fırtınalar kopartıyor. Her sabah evimizden çıkıp işimize gittiğimizde, her akşam döndüğümüzde siz hangi noktadaysanız biz de o noktadayız. Bütün millet de arkanızda. Bilesiniz ki bu millet 5 vakit namazında, dükkanını açarken, adım atarken aklında ve zihninde sizlerin bu kahramanlıkları var. Orada şehadeti görüp bu memlekete onların sızmak istedikleri sizin bulunduğunuz yerler değil, onların asıl sızmak istediği yer bu milletin birliği ve beraberliğidir. Siz ona müsaade etmiyorsunuz."

"TERÖR ÖRGÜTÜNE 11 AYDA 106 KİŞİ KATILDI"

Ülkenin büyümesi, zenginleşmesi, ticaretinin gelişmesinde güvenlik güçlerinin payının ve katkısının büyük olduğunu aktaran Soylu, görev yaptığı süreç içerisinde birçok kez kahraman güvenlik güçleriyle karşılaştığını ve hiçbirisinin gözünde bir tereddüt olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, terörle mücadelede önemli bir safhada olunduğuna dikkati çekerek, "Ekim ayında sadece 5 kişi terör örgütüne katılım sağlamış. Yani artık terör örgütü kendine katılım sağlayacak eleman bulamıyor. Bu bazı yıllar 1500-2000 kişi, bazı yıllar 4000-4500 kişi ifade edilen rakamlar bu yıl şu ana kadar ilk 11 ayda ancak 106 seviyesinde." dedi.

Terör örgütlere önemli cevaplar verildiğini ve gereğinin yapıldığını belirten Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Vatandaşımızı terörle karşı karşıya getirip hayatında ümitsiz yapmak isteyenlere fırsat sağlamıyoruz. Bunu hep beraber yapıyoruz. Teröristlerin gözünde hepiniz büyük bir devsiniz. Onlar gittikçe küçülmekte ve cüce olmakta, sizlerde daha fazla devleşmektesiniz. Nasıl burada karakolda duranlar var, hudutta duranlar var, öbür tarafta kora kor mücadeleyi göğüs göğüse sağlayanlar varsa aynı şekilde hepimiz bir görev paylaşımı yaparak bu işin üstesinden rahat bir şekilde geleceğimizi söylemek istiyorum."

"TERÖRLE MÜCADELEDEKİ SON 40 YILIN EN ÜSTÜN NOKTASINDAYIZ"

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birilerinin tamamen kuklası haline gelmiş, zihni, bedeni esaret altına girmiş ve yıllardır mağara kovuklarında yaşayarak insanlıklarından uzaklaşmış, bir milim bile mesafe alamamış ve teslimiyetleri bu topraklara değil başka topraklara olanlara gerekli cevabı en güzel şekilde verdiğinize inanıyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu mesele sonuna kadar devam edecek. Çok üstün ve iyi bir noktadayız. Terörle mücadeledeki son 40 yılın en üstün noktasındayız. Atacağımız çok daha önemli adımlar söz konusu."

Soylu, konuşmasının ardından karakol denetleme defterini doldurdu.

Karakoldaki denetleme kulesine çıkan Soylu, burada asker ve komutanlardan sınır hakkında bilgi aldı.

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