İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına 100 kaymakam adayı alımı yapılacağı açıklandı. 100 yeni kaymakam adayı için başvuru şartlarının neler olduğu ve sınav tarihleri merak ediliyor. Kaymakam adaylığı için açıklanan kılavuz ile birlikte sınava dair detaylar belli oldu. Peki Kaymakam adayı alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? Kaymakam adayı sınavı ne zaman?
KAYMAKAM ADAYI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
*Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
* 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
*01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
* Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
KAYMAKAM ADAYI SINAV TARİHİ VE SÜRESİ
* Sınav, 02 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
* Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
SINAVIN İLANI VE BAŞVURULARIN ALINMASI
*Adaylar başvurularını, 05-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezindenn veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adaylar 05 - 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 180,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır.
KAYMAKAM ADAYI SINAV KONULARI
*Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
*Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
*Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
KAYMAKAM ADAYI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
*Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
* Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
*Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
*100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
*Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığı'nın resmî internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir. Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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