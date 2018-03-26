İçişleri Bakanlığı, yurtiçindeki güvenlik operasyonları ile ilgili haftalık açıklamasını yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik
operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.224 operasyon yapılmış, Terör
örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.351 Terör (PKK/KCK 686,AŞIRI SOL 32,DEAŞ 65, FETÖ/PDY 568), 3.476 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 89 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında
olmak üzere toplam 4.916 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
- 8 ilde (Diyarbakır-1, Batman-1, Şırnak-1, Muş-1, Mardin-1, Tunceli-9, Van-1, Bitlis-6) 21 sığınak / barınak /
mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
- 22’si ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Kanas, 3 Roketatar/Füze, 16 Kalaşnikov) toplam 44 silah,
- 300 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,
- 24 El Bombası,
-1.664 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,
- 34 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.568
OPERASYONDA;
Piyasa değeri 13.481.994 TL olan;
- 1.567 kg Esrar,
- 124 kg Eroin,
- 1,2 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,
- 10 kg Metamfetamin,
- 9.843 adet Uyuşturucu Hap,
- 1.010 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.
Ayrıca piyasa değeri 2.898.013 TL olan;
- 313.982 adet Kaçak Sigara,
- 14.435 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Bu operasyonlar kapsamında 3.476 kişi gözaltına alınmıştır.
SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde
yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 438 şüpheli gözaltına alınmıştır. 34 kg esrar, 3,7 kg eroin,
1,1 kg sentetik kannabinoid, 1,1 kg metamfetamin, 6.611 adet uyuşturucu hap, 500 kök kenevir ve 30
tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.
ASAYİŞ UYGULAMARI;
“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları-3” kapsamında tüm ilkokul,
ortaokul, lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları ve yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler
ile okul servis araçları ve personeli denetlenmiş, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edilmiştir.
Ayrıca ülke genelinde 7.764 personelin katılımıyla “Aranan Şahıslar Operasyonu” düzenlenerek,
çeşitli suçlardan aranan 1.586 şahıs yakalanmıştır.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 783 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 259 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;
134’ü denizlerde olmak üzere toplam 3.473 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla
yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 89 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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