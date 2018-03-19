İçişleri Bakanlığı: 21 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan haftalık değerlendirmede, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 171 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 114 Terör (PKK/KCK 536, AŞIRI SOL 2, DEAŞ 39, FETÖ/PDY 537), 3 bin 896 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 100 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 110 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 haftada yurt içinde toplam 21 (13 ölü, 2 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Yapılan Operasyonlar Neticesinde; 9 ilde (Diyarbakır-38, Şırnak-8, Muş-4, Mardin-4, Tunceli-3, Hakkâri-6, Siirt-1, K.Maraş-1, Bitlis-11) 76 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, 40'ı ağır ve uzun namlulu (7 M-16, 4 Biksi, 1 Kanas, 2 Doçka, 4 Roketatar/Füze, 22 Kalaşnikov) toplam 53 silah, 576 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 111 El Bombası, 10 bin 477 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirildiği, 25 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildiği ifade edildi.
Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2.873 operasyonda; piyasa değeri 23.270.626 TL olan; 455 kg Esrar, 176 kg Eroin, 2,26 kg Sentetik Kannabinoid maddesi, 8,65 kg Metamfetamin, 1.246.726 adet Uyuşturucu Hap, 995 kök Kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.
Ayrıca piyasa değeri 4.241.641 TL olan; 481.438 adet Kaçak Sigara, 174.731 litre Akaryakıt ele geçirildiği kaydedilerek bu operasyonlar kapsamında 3 bin 896 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 458 şüpheli gözaltına alındığı kaydedilerek "56 kg esrar, 10 kg eroin, 0,2 kg afyon sakızı, 2,2 kg sentetik kannabinoid, 3,6 kg metamfetamin, 27.724 adet uyuşturucu hap, 102 kök kenevir, ve 28 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir" denildi.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili ise "Organize suç örgütü kurarak, kasten yaralama, tefecilik, yağma, tehdit, silah-mühimmat kaçakçılığı ve bu yolla terörü finanse edenlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 444 operasyon ile 813 şüpheli gözaltına alınmış, 1'i uzun namlulu 43 silah ele geçirilmiştir" bilgisine yer verildi.
Siber suçlarla mücadelede kapsamında ise "Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 544 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 297 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Düzensiz göçle mücadelede; 222'si denizlerde olmak üzere toplam 2.872 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 100 organizatör yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
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