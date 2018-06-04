İçişleri Bakanlığı: 30 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.419 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730 Terör (PKK/KCK 232, AŞIRI SOL 9, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 446), 3.403 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 71 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.204 kişi gözaltına alınmıştır.
Son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan;
✓ Berhudan (k) Mustafa Şeker,
- Soreş Van (k) Barış Coşkun
ile “sözde doğu merkez gücü sorumlusu” olduğu tespit edilen kurtay rovava (k) kaniar müslim adlı teröristlerin de bulunduğu 3’ü sözde üst düzey olmak üzere
Toplam 30 (14 ölü, 5 sağ, 11 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.
28 Mayıs Pazartesi günü – 2 terörist sağ
✓ Ankara/Yenimahalle – 1 (sağ – deaş)
- Artvin/Borçka – 1 (sağ)
29 Mayıs Salı günü – 1 terörist ölü
- Tunceli/Hozat – 1 (ölü)
30 Mayıs Çarşamba günü – 7 terörist (3 sağ, 4 teslim)
Hatay/Merkez – 2 (sağ)
Hatay/Kumlu – 1 (sağ)
Şırnak/Silopi – 1 (teslim)
Şırnak – 3 (teslim)
31 Mayıs Perşembe günü – 2 terörist ölü
Giresun/Güce – 2 (ölü)
1 Haziran Cuma günü – 5 terörist (4 ölü, 1 teslim)
Siirt/Pervari - 4 (ölü)
Hatay/Kumlu – 1 (teslim)
2 Haziran Cumartesi günü – 9 terörist (7 ölü, 2 teslim)
Tunceli/merkez – 7 (ölü)
Mardin – 1 (teslim)
Şırnak – 1 (teslim)
3 Haziran Pazar günü – 4 terörist teslim
Şırnak – 4 (teslim)
Yapılan Operasyonlar Neticesinde;
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.557 OPERASYONDA;
Ayrıca;
- 475.404 paket Kaçak Sigara,
- 28.884 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Bu operasyonlar kapsamında 3.403 kişi gözaltına alınmıştır.
SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 27.4 kg esrar, 5 kg eroin, 1.1 kg kokain, 1 kg sentetik kannabinoid, 0.4 kg metamfetamin, 4.350 adet ecstasy, 280 adet captagon, 479 adet sentetik ecza, 1.039 kök kenevir ve 24 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.
ASAYİŞ UYGULAMALARI;
- Toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 30 Mayıs’ta 10.131 personelin katılımıyla “TÜRKİYE HUZURLU PARKLAR UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 55 bin 651 şahıs, 1.216 umuma açık yer kontrol edilmiş, 251 şahıs ve 23 araca adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 84 bin TL para cezası uygulanmıştır.
- Gençlerimizin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve aranması olan şahısların yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar, ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla ülke genelinde 1 Haziran’da 14 bin 993 personelin katılımıyla “ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 101 bin 605 şahıs ve 14 bin 213 işyeri kontrol edilmiş, 5.722 okul servis aracı denetlenmiştir. 441 şahıs, 56 işyeri ve 88 okul servis aracına adli ve idari işlem yapılmıştır.
- Kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 2 Haziran’da 8 bin 74 personelin katılımıyla “KUMAR VE TOMBALA UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 6 bin 443 umuma açık işyeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve dernek kontrol edilmiş, 1.521 şahıs ve 175 umuma açık işyeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve derneğe adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 449 bin 408 TL para cezası uygulanmıştır.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 575 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 337 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;
68’i denizlerde olmak üzere toplam 4.782 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatör gözaltına alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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