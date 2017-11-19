SON DAKİKA! Kırmızı listedeki PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kırmızı listede aranan ve ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun cenazesine ve taziyesine katılan 6 HDP milletvekili hakkında soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu'nun, cenazesine HDP'li milletvekillerinin katılmasıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Kırmızı listede yer alan, PKK-KCK bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında İçişleri Bakanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk.
— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 19, 2017
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