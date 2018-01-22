İçişleri Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Afrin operasyonuna ilişkin gerçek dışı ve terör propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

HDP'Lİ VEKİLE DE SORUŞTURMA

Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında sosyal medya hesabından Afrin operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı.

Yapılan açıklama şöyle:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.061 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 823 terör (PKK/KCK 170, AŞIRI SOL 11, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 615,), 3.780 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 71 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.674 KİŞİ gözaltına alınmıştır.

* Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şahıs gözaltına alınmıştır.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesinin gri kategorisinde aranan Welat-Can (K) Remzi Büyük isimli terörist ile birlikte toplam 12 terörist (8 sağ, 4 teslim) etkisiz hale getirilmiştir.

AFRİN AÇIKLAMASI: 24 GÖZALTI

Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şahıs gözaltına alınmıştır.

Yapılan Kış Operasyonları Neticesinde;

5 ilde (Diyarbakır-20, Şırnak-6, Tunceli-5, Van-3 Hakkâri-1) 35 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

20’si ağır ve uzun namlulu (20 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 26 silah,

367 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

25 El Bombası,

3.804 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

3 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Piyasa değeri 33.258.994 TL olan;

2.396 kg Esrar,

366 kg Eroin,

0,68 kg Kokain,

1,41 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

34 kg Metamfetamin,

80.918 adet Uyuşturucu Hap

6.740 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 4.072.810 TL olan;

488 bin adet Kaçak Sigara,

142.688 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.780 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 498 şüpheli gözaltına alınmıştır. 68 kg uyuşturucu madde, 14 bin 693 adet uyuşturucu hap, 2.892 kök kenevir ile 43 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.138 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 364 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

​330’u denizlerde olmak üzere 7.532 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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