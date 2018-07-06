İçişleri Bakanlığı, Büro Personeli alımı yapacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam bin 117 sözleşmeli Büro Personeli alımı yapılacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nda Büro Personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar belirlenen tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? İçişleri Bakanlığı Büro Personeli alımı şartları neler? İşte İçişleri Bakanlığı Büro Personeli alımı ile ilgili tüm detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN? 2018

Adaylar, Bakanlığın www.icisleri.gov.tr resmi internet adresinde yer alan “2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na ya da “2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 16 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda başvurularını yapacaklar.

Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabilecekler. Birden fazla ile ve/veya pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” butonuna bastıklarında ekrana “Tamam” ve “İptal” butonları gelecek. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar “Tamam” butonuna basacaklar. “Tamam” butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklar. “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 20 Temmuz 2018 tarihi saat: 17:30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebilecekler.

Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacak. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmekte.

BAŞVURU BELGELERİ NELER?

1 ) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2 ) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

3 ) http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standart ları”na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si.

4 ) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

5 ) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı Hizmet Belgesi,

6 ) Bakanlığın www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD’sini, yanlarında bulundurmaları gerekmekte.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri bölümü, adayın nüfus cüzdanı ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen belgeleri Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak tarihler ve saatler arasında bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edecekler.

SINAV NE ZAMAN?

Sınavın günü, saati ve yeri Bakanlığın resmi internet adresinden ilan edilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesi nin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2 - En az ön lisans mezunu olmak,

3 - 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4 - ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

5 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmekte. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek - 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)