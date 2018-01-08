İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 729 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 643 terör (PKK/KCK 112, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 467, AŞIRI SOL 18), 2.344 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 3.088 KİŞİ gözaltına alınmıştır.



Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde toplam 17 (11'i sağ, 6'sı teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan Kış Operasyonları Neticesinde; 9 ilde (Batman-4, Diyarbakır-3, Erzincan-6, Mardin-1, Tunceli-4, Bitlis-10, Iğdır-1, Muş-1, Bingöl-2) 32 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 9’u ağır ve uzun namlulu (1 Uçaksavar, 1 Makineli Tüfek, 2 AT-4 Füze, 1 Roketatar, 3 Kalaşnikov, 1 G-3) toplam 16 silah, 864 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 8 El Bombası, 3.451 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 9 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1.757 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 33.874.490 TL olan;

3.212 kg Esrar,

516 kg Eroin,

1 kg Kokain,

1 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

1 kg Metamfetamin,

9.759 adet Uyuşturucu Hap

, 1.234 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 5.138.740 TL olan;

714.620 adet Kaçak Sigara,

27.280 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 2.344 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;



​Ayrıca sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 504 şüpheli gözaltına alınmış ve 71 kg uyuşturucu madde ile 7 bin 568 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 868 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 323 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;



442’si denizlerde olmak üzere 3.007 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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