İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde sol, bölücü, dini istismar eden ve FETÖ/PDY terör örgütlerinden aranan teröristlerin 5 kategoride yer aldığı listelerdeki terörist sayısı 879'a yükseldi.
AA'nın haberine göre, terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim ile THKP-Acilciler grubunun elebaşı Mihraç Ural kırmızı, Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal mavi listede yer aldı.
Kırmızı kategoride 135, mavi kategoride 77, yeşil kategoride 77, turuncu kategoride 97, gri kategoride ise 492 terörist aranıyor. Aranan teröristlerin 128'i sol örgüt, 599'u bölücü terör örgütü, 72'isi dini istismar eden terör örgütleri ve 80'i de FETÖ/PDY üyesi olarak kayıtlarda bulunuyor.
Kırmızı listede aranan teröristlerin 28'i sol, 89'u bölücü, 8'i dini istismar eden, 10'u ise Fetullah Gülen ve Adil Öksüz gibi isimlerin bulunduğu FETÖ/PDY üyesi olarak öne çıkıyor. Mavi kategoride 16 sol, 16 bölücü, 31 dini istismar eden, 14 FETÖ/PDY üyesi terörist aranıyor. Aranan 16 sol, 35 bölücü, 16 dini istismar eden, 10 FETÖ/PDY üyesi terörist ise Yeşil kategoride yer alıyor. Gri listede ise 47 sol, 404 bölücü, 11 dini istismar eden, 30 FETÖ/PDY üyesi terörist bulunuyor.
165 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör Arananlar Listesi'nin oluşturulduğu 28 Ekim 2015'ten itibaren vatandaşların ihbarı ve güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyonlar sonucunda kırmızı listeden 3, mavi listeden 13, yeşil listeden 22, turuncudan 15, gri listeden ise 112 olmak üzere toplam 165 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin 5'i sol, 149'u bölücü, 9'u dini istismar eden ve ikisi de FETÖ/PDY üyesi olarak kayıtlarda yer aldı.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmeliğe göre, komisyon kararı doğrultusunda kırmızı kategoride yer alan bir teröristin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon TL, mavi kategori için 1,5 milyon TL, yeşil kategoriye 1 milyon TL, turuncu kategoriye 600 bin TL, gri kategoridekilere ise 300 bin TL'ye varan para ödülü veriliyor.
İhbarlarıyla teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara bugüne kadar yaklaşık 12,5 milyon lira ödül verildi.
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