İçişleri: Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda; Mardin'de 6, Hakkari'de 1, Batman'da 1, Van'da 3, Elazığ'da 6 terörist olmak üzere, toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.