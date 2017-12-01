ICTY'den eski Hırvat generalin ölümüyle ilgili araştırma

ICTY'den yapılan yazılı açıklamada, savaş suçlusu Praljak'ın ölümüyle ilgili Hollanda Savcılığının yaptığı araştırmaya ek olarak kendilerinin de bağımsız araştırma başlatacakları belirtildi.
AA'nın haberine göre; araştırmanın, Praljak'ın içtiği zehir olduğu iddia edilen sıvının bulunduğu şişenin mahkemeye sokulmasında yapılan hatanın ve standart prosedürlerin uygulanması üzerine yoğunlaşacağı kaydedilen açıklamada, araştırmanın mevcut prosedürlerin işlevini değerlendirmek için mecburi olduğunu ve çıkacak sonuçla ilgili verilecek tavsiyelerin gelecekte başka mahkemelere faydalı olacağı ifade edildi.
ICTY, haftaya başlayacak araştırmanın, mahkemenin bu yıl sonunda nihai kapanışından önce sonlandırılacağını açıkladı.
MAHKEMEDE NE OLDU?
Lahey'deki mahkeme, eski Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin Bosna'daki savaş suçlarından yargılandığı "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında 6 isme toplam 111 yıl hapis cezası verdi.
Altı Hırvat savaş suçlusu, Bosna'daki savaşta, ülkenin güneyindeki Boşnak halka yönelik insanlığa karşı suçlar işlemek, savaş kanunlarını ve Cenevre sözleşmelerini ihlal etmek suçlarından sorumlu tutuldu.
Sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic 25 yıl, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic 20 yıl, eski HVO Ana Üs Komutanı General Slobodan Praljak 20 yıl, Praljak'ın yardımcılığını yapan Milivoj Petkovic 20 yıl, HVO Askeri Polis Birimi Komutanı Valentin Coric 16 yıl ve esir değişimlerinden sorumlu Berislav Pusic 10 yıl hapse mahkum edildi.
Eski Hırvat general Praljak, hakkındaki cezanın açıklanmasının ardından savaş suçlusu olmadığını ve cezayı kabul etmediğini söyleyerek, duruşma salonunda zehir içti. Duruşmaya bir süre ara verilirken, Praljak'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.
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